16 de noviembre de 2026 Inicio
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Diputados fijó la fecha para la sesión por la Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma del BCRA

La Cámara Baja debatirá el proyecto sobre la explotación de los recursos en las Islas Malvinas y la carta orgánica del Banco Central el próximo miércoles 18 de noviembre. Al temario también se suma el acuerdo entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, envío de competencias del Poder Judicial de la Nación a la Ciudad y un nuevo marco regulatorio para pymes.

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La Cámara de Diputados celebra una sesión especial el miércoles.

La Cámara de Diputados celebra una sesión especial el miércoles.

La Cámara de Diputados fijó la fecha para la sesión por la Ley de Defensa de la Soberanía y la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que se debatirán el miércoles 18 de noviembre. Al temario también se suma el acuerdo entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, envío de competencias del Poder Judicial de la Nación a la Ciudad y un nuevo marco regulatorio para pymes.

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La sesión especial, que comenzará a las 12, fue pedida por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores.

Con esta convocatoria, el oficialismo pone en marcha la agenda parlamentaria prevista para las últimas semanas del período de sesiones ordinarias, luego de las interrupciones por las elecciones legislativas en Estados Unidos y la visita del papa León XIV.

La iniciativa busca endurecer la Ley 26.659, que prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Aunque el oficialismo confía en reunir los respaldos necesarios para aprobar el texto en general, todavía mantiene conversaciones con el PRO, la UCR, Argentina Federal y Provincias Unidas para destrabar diferencias sobre algunos artículos. El principal punto de discusión está en el capítulo 7, que incorpora sanciones y figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera y el financiamiento electoral proveniente del exterior.

El segundo proyecto de relevancia para la Casa Rosada será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa ingresó a Diputados luego de su tratamiento en el Senado, donde recibió modificaciones. La Cámara baja deberá resolver si acepta los cambios introducidos por la Cámara alta para convertirla en ley.

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