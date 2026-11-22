Tras sufrir una grave fractura de cadera causada por una metástasis y ser operada de urgencia en México, Melisa Moyano busca recaudar fondos para poder pagar los gastos en México y costear su regreso a su Mendoza natal para comenzar su batalla contra el cáncer.

Melisa Moyano tuvo un sobresalto repentino en su vida activa y saludable que llevaba en México: se desmayó, fue internada, le descubrieron un tumor y fue operada de urgencia . A una semana de la cirugía, la modelo pudo regresar a su casa , pero ahora solo espera el tiempo pertinente para poder recibir el alta definitiva y volar a Argentina para comenzar con su tratamiento oncológico .

La mendocina siempre llevó una vida saludable, pero en mayo de este año comenzó a sentir un dolor en su cuerpo; si bien fue al médico, le dieron un mal diagnóstico y el paso 4 de noviembre comenzó una verdadera pesadilla. Cuando estaba en su casa preparándose para encontrarse con su novio, subió a la terraza para recoger la ropa y alistarse, pero de repente su vida “se apagó”.

“Pedí las cámaras de seguridad del edificio para saber qué fue lo que me pasó porque no recuerdo nada. Ahí se ve que estaba con el celular y es como que miro para el lado derecho, pierdo la estabilidad, me voy contra la pared y caigo desmayada, como si fuera una bolsa de papa, y empiezo a convulsionar ”, relató en diálogo con C5N.

Sus propios vecinos fueron los que la encontraron tirada en el suelo, pero al intentar comunicarse con ella, notaron que estaba ida. Rápidamente llamaron a la ambulancia y cuando ella logra recuperar el conocimiento, lo que recuerda es que empezó a los gritos por el dolor que sentía en la pierna.

Cuando llegó a la clínica, los estudios médicos revelaron que tenía un tumor en el pulmón, pero al hacer metástasis en la columna, terminó en su cadera : la parte derecha fue zona más afectada, sufriendo una fractura debido a que el tumor destruyó por completo el hueso (acetábulo).

Para reconstruir su cadera, Melisa debió someterse a una cirugía de alta complejidad en un hospital privado de México, donde un equipo médico multidisciplinario le colocó un injerto de hueso y una malla metálica. “Fue una cirugía muy grande, fue una cirugía muy compleja”, relató la modelo. Al mismo tiempo, explicó que, por el momento, no puede apoyar la pierna derecha en lo más mínimo y debe mantener la cadera lo más inmóvil posible para evitar que el fémur vuelva a desplazarse.

La urgencia de volver a la Argentina

Aunque la operación fue un éxito y regresó a su casa para continuar el reposo, la urgencia ahora es viajar a la Argentina para iniciar el tratamiento oncológico. La fecha estimada para poder volar es a partir del primero de diciembre, una vez que pasen los 15 días obligatorios de riesgo postoperatorio y le retiren las grapas de la herida.

“Un día que pasa es una oportunidad menos”, señaló Melisa Moyano a C5N sobre la necesidad de adelantar su vuelo lo antes posible, ya que originalmente tenía un pasaje programado para el 8 de diciembre, pensando en pasar las fiestas con su familia, a quienes no veía desde hace 2 años.

El traslado representa un gran desafío logístico y médico: debido a la reconstrucción de su cadera, no puede sentarse con una inclinación mayor a 60 grados para evitar que el fémur presione el acetábulo, lo que la obliga a viajar en cabina business. Su objetivo es coordinar los vuelos para viajar junto a su madre y su hermana desde Ciudad de México hacia su Mendoza natal y así comenzar con el tratamiento lo antes posible.

Una vez en el país, planea recibir atención en el sistema de salud público, y así comenzar el tratamiento: “El tema de la urgencia de empezar el tratamiento oncológico es para poder atacar el tumor que hay en el pulmón”.

Una colecta solidaria para saldar una deuda millonaria

A pesar de haber superado la intervención quirúrgica, la situación financiera de Melisa Moyano es sumamente delicada: debe terminar de cubrir los gastos médicos que le costó la internación y cirugía. La cuenta del hospital, sin contar los pasajes ni los gastos ya pagados con sus ahorros, asciende a unos 65.000 dólares, quedando aún una deuda de 900.000 pesos mexicanos por la internación.

Para hacer frente a estos costos, sus amigas, familiares y su novio organizaron tres rifas solidarias tanto en Mendoza, Ciudad de México y Playa del Carmen. Hasta el momento, lograron recaudar aproximadamente 20.000 dólares entre todas las iniciativas. En base a ello, la campaña principal se concentra en la plataforma virtual GoFundMe, la cual permite recibir donaciones internacionales y mantener a la gente actualizada sobre su estado de salud.

View this post on Instagram

“Recibir mensajitos de aliento y eso sirve un montón”, agradeció Melisa, quien se mantiene optimista, con la energía necesaria para continuar dando pelea, y destacó: “Con esto que pasó y con la campaña y todo eso, fue como que dije, ‘wow, algo bueno debo haber hecho en esta vida porque hay tanta gente ayudándome y mandándome buena onda que a mí la verdad como que obviamente me siento más que agradecida, pero me sorprende un montón”.