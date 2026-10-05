6 de octubre de 2026 Inicio
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Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

En la reunión plenaria prevista para mañana expondrán especialistas propuestos por los legisladores de las diferentes bancadas políticos, entre los que figuran el ex ministro kirchnerista, Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas, Guillermo, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

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Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía
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La Cámara de Diputados reanudará este martes en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, cuya discusión está atravesada por el fallo de la Corte Suprema que revocó un fallo que frenó las ventas de tierras a empresarios extranjeros.

La movilización está pautada para el próximo martes 6 de octubre a las 17.
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El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para este martes a las 15.30, luego de haber terminado la semana pasada en forma abrupta por las acusaciones entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.

La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares libertarios Juliana Santillan (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

En la reunión plenaria prevista para mañana expondrán especialistas propuestos por los legisladores de las diferentes bancadas políticos, entre los que figuran el ex ministro kirchnerista, Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas, Guillermo, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

También expondrán Jerónimo Guerrero Iraóla del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de la Plata(CECIM); Daniel Guzman del Observatorio Malvinas, Paula Litvachky del CELS, y los letrados de la UBA, Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.

También lo hará Mariana Altieri Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires (UBA), Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalistica y docente universitario; Fernando Morales, Perito Naval VGM Pte Liga Naval Argentina y Victor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS)

Los puntos clave del proyecto del Gobierno

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.

Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.

Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

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