Tensión en el plenario por la Ley de Soberanía en Diputados: "Vendepatrias y coimeros"

Juan Grabois cruzó a Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que interrumpieron repetidas veces a Myriam Bregman y les pidió que "cierren el or... y dejen hablar a la gente".

El diputado peronista Juan Grabois cruzó a su par libertario Jairo Guzmán porque interrumpió repetidas veces a la diputada de izquierda Myriam Bregman durante el plenario de comisiones por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de la Cámara de Diputados.

" Cierren el orto y dejen hablar a la gente ", demandó el referente de Patria Grande y disparó, visiblemente enojado: " Vendepatrias, vendidos, coimeros de mierda, faloperos de mierda, están todo el día tomando falopa, tarados, vendepatrias del orto, la gente ya les dijo extranjerización de la tierra no ".

El presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Raúl Zapata , apagó los micrófonos para evitar que el intercambio se transmitiera por el canal de YouTube oficial de la Cámara baja incluso cuando Grabois se acercó con reclamos hacia él. " Controlá a los tuyos, Germán ", le pidió Zapata al jede del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez .

GRABOIS SE HINCHÓ LAS PELOTAS EN EL CONGRESO: "DEJEN HABLAR A LOS DEMÁS. TIENEN LA CORTE COMPRADA. COIMEROS DE MIERDA" El maleducado de Jairo Guzmán, diputado de La Libertad Avanza, estaba INTERRUMPIENDO y haciendo gestitos mientras hablaban los demás pic.twitter.com/PsTZBtN4GH

Pasado el momento, el abogado tuiteó: "Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo ". "Lo intolerable no hay que tolerarlo", concluyó.

Mientras que Guzmán le diagnosticó un "brote psicótico" y aseguró en X que lo "atacó en vivo a los gritos e insultos". " Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo. Papelón de los violentos de siempre ", consideró el libertario.

Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo.

La diputada libertaria Andrea Vera publicó un video del momento que fue citado por el presidente Javier Milei, quien sostuvo: "Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas". Grabois le replicó en la misma red social: "Sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas".

"Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado", sentenció el abogado.

Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito… — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

Qué estaba diciendo Myriam Bregman antes del cruce entre Juan Grabois y Jairo Guzmán

La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad había advertido minutos antes del cruce entre peronistas y libertarios que con el proyecto que impulsa el Gobierno "se borran las diferencias entre Seguridad y Defensa porque no quieren defender la soberanía, sino reforzar un Estado autoritario".

"Para eso borran esta barrera y le dan suprapoderes al Consejo de Seguridad que pasa a estar por sobre los tres poderes del Estado", alertó Bregman tras preguntar a los expositores invitados y a los presidentes de las comisiones reunidas: "¿Por qué en 133 artículos no se menciona la palabra 'Reino Unido', 'Gran Bretaña', 'Inglaterra' cuando no estamos hablando de hipótesis para el futuro sino de una ocupación colonial concreta que queremos terminar?".