Represión en la marcha contra la reforma laboral: al menos 11 detenidos y varios heridos

En un operativo con más de 2.000 agentes de distintas fuerzas de seguridad, los uniformados abrieron las vallas, redujeron y se llevaron a varios detenidos, entre ellos un jubilado. Además, lanzaron gases contra al equipo de C5N y otros trabajadores de prensa.

La PFA detuvo a uno de los manifestantes en inmediaciones del Congreso.

Ante una multitud de manifestantes, la Policía abrió el vallado que los separaba de la gente y comenzó a detener a personas que protestaban en el lugar. Las motos y la infantería avanzó en un operativo de seguridad desmedido, mientras en el Congreso se debate la reforma laboral.

En estos momentos, diversas organizaciones de derechos humanos estiman que hay al menos 11 personas detenidas por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. No se sabe si entre ellas se encuentran cuatro personas que fueron demoradas a primera tarde, que no estaban relacionadas con la manifestación.

En la transmisión en vivo de C5N, se vio cómo un grupo numeroso de las Policía Federal Argentina , maniató y sujetó en el piso, con golpes de puños y patadas al hombre, del que no se sabe la identidad ni tampoco adonde fue trasladado.

El hecho sucedió en una zona cercana al palacio legislativo , con la idea de despejar la zona, con una importante presencia de los uniformados, 2.000 efectivos , que coparon la Plaza del Congreso , buscando desalojar a los trabajadores, sindicalistas, y vecinos que había en el lugar.

Hubo balazos de gomas, gases lacrimógenos y los camiones hidrantes , con una avanzada sobre la Avenida Rivadavia , que dejó varios heridos, con una violencia que no se vio en las últimas jornadas de protesta contra la llamada "modernización laboral".

Luego del incidente, el cronista Adrián Salonia pudo recoger varios cartuchos de gases lacrimógenos, esparcidos entre los heridos, en las calles laterales adonde se debate la reforma laboral. A muchos se le cerraron las vías respiratorias, otros terminaron con heridas por el impacto de los cartuchos, y pudieron ser atendidos en las postas sanitarias apostadas alrededor del Parlamento.

Pasadas las 18:50, la brigada de la PFA salió otra vez y detuvo a un jubilado, Carlos, que hacía instantes había hablado con el móvil de C5N. El hombre es un referente de la agrupación de los adultos mayores de los miércoles, que siempre lucha por sus derechos frente al Congreso. Quedó demorado al otro lado de las vallas.

En ese momento, lanzaron gases contra el equipo del canal que cubría el operativo, parecido a una "cacería a dedo", mientras se sumó la Gendarmería.