Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso en reclamo contra la reforma laboral La conductora de Inteligencia Artesanal formó parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluido en el proyecto de ley que se trata en el Senado. "Este Gobierno quiere que haya alcahuetes", señaló.







La conductora de Inteligencia Artesanal por C5N, Nancy Pazos, se encadenó y amordazó frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral. "Este Gobierno quiere que haya alcahuetes", señaló, tras formar parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluído en el proyecto de ley que este miércoles buscará la media sanción en el Senado de la Nación.

En diálogo con la cronista Daniela Gian en el programa Mañanas Argentinas, Carla Gaudesi, secretaría general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), explicó que "la acción tiene que ver con el acompañamiento de más de 3 mil periodistas porque se intenta derogar el estatuto del profesional de los periodistas".

"Entendemos que es un afectación a la libertad de expresión porque se regulan cuestiones que hace a nuestra labor profesional y además afecta el derecho a la información. Lo que estamos viendo es que no estamos al tanto de lo que estamos discutiendo como la reforma laboral".

Por su parte, la también conductora de El Amor es más fuerte por Radio 10, se sacó las cadenas y mordazas, "que entre otros nos quiere poner Patricia Bullrich y el Presidente", y aseguró que "nosotros no vamos a encadenarnos. Este Gobierno quiere que hayan periodistas alcahuetes".

"Acá estamos luchando no por el gremio, sino que estamos luchando por la democracia. El periodismo es el faro y la luz de la democracia. Lo que hacemos es que los ciudadanos se informen de lo que claramente el poder de turno no quiere que se sepa", completó.

Reforma laboral: los estatutos que deroga el proyecto Las leyes a derogarse que responden a estatutos de trabajo son las siguientes: Ley 12.908 - Estatuto del Periodista. La misma delimita las condiciones de funcionamiento de los trabajadores de empresas de la comunicación . La norma legal fue sancionada en diciembre de 1946, durante la primera gestión de Juan Domingo Perón.

En ese contexto, se ratificó y elevó al rango de ley el decreto 7618/44 del 25 de marzo de 1944 y fue publicada en el Boletín Oficial en febrero de 1947. La ley sufrió modificaciones mediante diferentes convenios colectivos y contempla todo el funcionamiento legal de los periodistas, como escalafón, categorías y régimen de indemnizaciones, entre otros aspectos. En su texto, el Estatuto del Periodista señala que su objetivo es “regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales , incluyendo la libertad de expresión y pensamiento”.

Además, establece que los comerciantes/industriales "deberán requerir la conformidad expresa del viajante en el caso de que desearen cambiarlo o trasladarlo de zona", a la par de asegurarle "el mismo volumen de remuneraciones y el pago de los gastos de traslado".

Fue sancionada el 23 de mayo de 1991 e incluye tanto a "personal técnico especializado " como "de fábrica". También describe que su remuneración, de acuerdo a su categoría laboral, incluye la modalidad de "sueldo fijo; básico más premio por producción; básico más comisión".

También detalla que su descanso semanal consta de los "sábados después de las 13 horas y domingos" y que aquellos trabajadores que presten tareas a partir de las 13 horas del sábado, "gozarán de un descanso compensatorio el día lunes durante toda la jornada de labor".