Brutal represión en el Congreso: manifestantes derribaron las vallas en la protesta contra la reforma laboral

Las fuerzas de seguridad reprimieron a distintas personas que se concentraron en los alrededores del Palacio Legislativo, en rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Manifestantes derribaron las vallas en el Congreso.

Las fuerzas de seguridad reprimieron a un grupo de manifestantes que se concentraron en los alrededores del Congreso, en el marco de las protestas contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno mientras se debatía en la Cámara de Diputados.

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.
Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

El periodista Adrián Salonia, a cargo del móvil de El Diario, por C5N, remarcó el operativo policial en la zona: "El camión hidrante de la Policía Federal trató de individualizar a los manifestantes. Hubo varios manifestantes que fueron derribados con el accionar del camión hidrante".

"Tiraron la valla después de una tarde de mucha tensión. La Gendarmería se agrupó. El operativo es muy grande y desproporcionado. Hubo mucho gas lacrimógeno en la zona", agregó en esta línea.

Embed - El jubilado que cuestionó la REPRESIÓN en el CONGRESO fue DETENIDO en la protesta

La brutal represión sucedió en una zona cercana al palacio legislativo, con la idea de despejar la zona, con una importante presencia de los uniformados, 2.000 efectivos, que coparon la Plaza del Congreso, buscando desalojar a los trabajadores, sindicalistas, y vecinos que había en el lugar.

Hubo balazos de gomas, gases lacrimógenos y los camiones hidrantes, con una avanzada sobre la Avenida Rivadavia, que dejó varios heridos, con una violencia que no se vio en las últimas jornadas de protesta contra la llamada "modernización laboral".

En tanto, la brigada de la Policía Federal salió otra vez a las 18:50 y detuvo a un jubilado, Carlos, que hacía instantes había hablado con el móvil de C5N. El hombre es un referente de la agrupación de los adultos mayores de los miércoles, que siempre lucha por sus derechos frente al Congreso. Quedó demorado al otro lado de las vallas.

El debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados sesionaba este jueves desde las 14 sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

La Libertad Avanza (LLA) confirmó el retiro del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que había generado un aluvión de críticas sindicales, políticas y empresariales en los últimos días. Tras la polémica instalada en el debate público, el Gobierno terminó por ceder y eliminar ese apartado del texto para garantizar los apoyos necesarios y asegurar la mayoría en comisión. El resto del texto, quedó tal cual se aprobó en el Senado.

La polémica surgió a partir del artículo que modifica el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales y que establece que, después de un determinado período, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La omisión de una diferenciación clara entre patologías graves y leves encendió las alarmas tanto en la oposición como en sectores dialoguistas.

Mientras tanto, con la confianza de que la iniciativa será aprobada en la cámara baja, la Dirección General de Comisiones del Senado ya adelantó la invitación para el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y puso como fecha el viernes 20. Esto se debe a que, en caso de tener media sanción en Diputados, sería con cambios en el texto, por lo que debe volver a la cámara de origen, en este caso el Senado.

