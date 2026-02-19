19 de febrero de 2026 Inicio
Córdoba: murió un hombre de 51 años tras un partido de fútbol y es el tercero en una semana

El hecho ocurrió en un complejo deportivo en la zona sur de la capital cordobesa. Se suma a los fallecimientos de un joven de 23 años y un hombre de 62 en los últimos días, en episodios similares.

El predio de avenida Ciudad de Valparaíso al 5800 donde falleció el hombre de 51 años.

Un hombre de 51 años murió este miércoles por la noche en la ciudad de Córdoba tras descompensarse y sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de fútbol amateur junto a sus amigos: es el tercer caso en una semana en la provincia.

El hecho ocurrió pasadas las 20, en un predio ubicado sobre avenida Ciudad de Valparaíso al 5800, en barrio Rocío del Sur. Un servicio de emergencias acudió al lugar y le practicó maniobras de reanimación durante varios minutos, pero finalmente los profesionales confirmaron el fallecimiento.

La cancha en Jesús María donde murió un hombre de 62 años, el domingo pasado.

El caso se suma a dos fallecimientos de similares características en Córdoba. El martes pasado por la noche, un hombre de 62 años falleció en Jesús María luego de descompensarse mientras jugaba un partido en un predio de canchas sintéticas. Según informó la Policía, el jugador se desvaneció durante el encuentro y fue asistido por un equipo médico que ya se encontraba en el lugar, aunque no lograron revertir el cuadro.

