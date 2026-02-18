18 de febrero de 2026 Inicio
Cierre de Fate: el Gobierno bonaerense analiza intervenir en el conflicto

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, habló con C5N y aseguró que desde la administración que conduce Axel Kicillof no se descarta "ir a conciliación obligatoria" y que la obligación de la provincia es "sostener la paz social con algún tipo de medida para los trabajadores y hacia la compañía". Más de 900 empleados se quedarán en la calle.

Más de 900 empleados se enteraron del cierre de Fate por un cartel ubicado en el ingreso. 

Tras el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, el Gobierno bonaerense analiza intervenir en el conflicto, así lo confirmó Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en diálogo con C5N. La administración que conduce Axel Kicillof no se descarta "ir a conciliación obligatoria" y que la obligación de la provincia es "sostener la paz social con algún tipo de medida para los trabajadores y hacia la compañía".

Frente a este panorama, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, convocó a una reunión urgente entre la empresa y los trabajadores para este miércoles. Desde el Ministerio se acercaron al establecimineto para constatar la situación y remarcar que, para el gobierno bonaerense, los empleados “no son una planilla de Excel sino familias”.

Correa sostuvo que la Provincia tiene competencia para actuar en el ámbito laboral y cuestionó el alcance del artículo 20 de la denominada modernización laboral, al señalar que esa normativa limitaría las potestades no sólo de la provincia de Buenos Aires sino del conjunto de las jurisdicciones.

En el marco de la caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la empresa Fate, fundada en 1940, anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Cerró la histórica fábrica de neumáticos Fate: despidieron a 920 empleados

Los accionistas, encabezados por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño, Vipal, experto en cubiertas para moto, se volcaron por el cierre en lugar de por un concurso de acreedores.

"Fate comunica que, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires. A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad", expresó la empresa en un texto ubicado en el exterior de la fábrica.

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", añade el comunicado.

La compañía explicó que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo". Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

"Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante", expresaron.

