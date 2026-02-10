10 de febrero de 2026 Inicio
Tensión en Rosario por el reclamo salarial de la Policía en Santa Fe: "Sueldos miserables"

Cientos de efectivos llevan a cabo una manifestación en diferentes puntos de la provincia, quienes alertan por la delicada situación económica. "Tenemos que hacer adicionales para cobrar más", señaló una agente a C5N, previo a advertir: "Si no dan aumento, haremos bajas masivas".

Por

Una de las policías habló con C5N. 

Crece la tensión en Rosario y escala el conflicto por el fuerte reclamo salarial que lleva a cabo este martes la Policía de Santa Fe, con acuartelamiento en distintos puntos de la provincia. "Tenemos sueldos miserables", señaló una agente a C5N, al alertar sobre la delicada situación económica. "Tenemos que hacer adicionales para cobrar más", agregó.

Los reclamos vienen de hace varios meses. Desde la Asociación Personal Policial indicaron que piden "una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables".

En el programa De Una, por C5N, la agente, que trabaja hace 11 años en la fuerza y decidió resguardar su identidad por seguridad, recordó que eligió su profesión porque "me gusta ayudar y cuidar a la gente" y aseguró que pérdida del poder adquisitivo comenzó bajo el gobierno de Maximiliano Pullaro.

"Yo llegó al día 10 y ya no me da el sueldo. Uno tiene que pagar alquiler, darle de comer a la familia, hay que pagar los impuestos, servicios y si tenemos algún problema de salud no te alcanza", sumó la mujer.

El relato de una policía sobre las condiciones de trabajo: "Cumplimos con lo que nos exigen, pero estamos marginados del sueldo y de la salud mental"

Una agente policial, quien prefirió no dar su nombre, habló con Mañanas Argentinas en C5N y dio detalles sobre el día a día de los efectivos santafesinos. "El ministro [de seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni] nos llamó marginales y la verdad es que le tendríamos que dar la razón. Somos marginados del sueldo, marginados de una política y una ayuda en la salud mental que estamos pasando muchos compañeros dadas las condiciones de todo, tanto edilicias como de viaje", subrayó.

"Todo el personal policial está afectado completamente a la marginalidad que estamos sufriendo de parte del gobierno, del ministro y de nuestros propios jefes", sintetizó la mujer.

"Se pasó a disponibilidad a muchos compañeros, se los obligó a entregar el chaleco, el arma, eso conlleva un descuento de sueldo espectacular, porque la verdad es que cobrar entre el 25 y el 50% de $900 mil para sobrevivir hasta que te devuelvan el chaleco y el arma, condiciona también a la salud mental, como pasó con nuestro último compañero que vino a pedir, por favor, que le levanten la carpeta médica", relató.

La agente consideró que las palabras del ministro profundizan el conflicto. "Pedimos que se atienda a la salud mental de los compañeros, que fijen el tema de las distancias, por el desarraigo que están sufriendo. Verdaderamente, muchos compañeros hacen hacen hasta 600 km en sus 36 horas de franco", enumeró.

En cuanto a la protesta, expresó que "nosotros no tenemos un gremio oficial, porque nosotros no tenemos ningún gremio oficial que nos represente; estos fueron familiares autoconvocados y personal policial de franco".

"Ayer, después de hacer lo que hacemos todos los días a las 21:30, se hizo una concentración, una prendida de velas, se pintó una estrella en la calle por todos los compañeros caídos que decidieron tomar una drástica decisión. El señor jefe de Policía de la provincia, como dijo el señor ministro, por orden de él, eligió reprimir. Había familias, había criaturas, había jubilados. No era la forma", sostuvo la uniformada.

"Acá se pidieron números. Ellos exigieron números, quitaron francos para llegar a esos números y la Policía le cumplió con los números que ellos piden de identificaciones de autos, de motos, de personas, de resoluciones. Se pidió una contención psicológica acorde a lo que estamos viviendo ahora, no hace 10 años", agregó.

