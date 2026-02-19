19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: uno de los campeones de México '86 se solidarizó con los trabajadores

Durante la apertura del Tour de la Copa Mundial que se realiza en La Rural, Héctor Enrique interrumpió el protocolo deportivo para dirigir un mensaje directo a la ciudadanía, en medio de la reforma laboral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.

Por
Héctor Enrique junto a Maradona

Héctor Enrique junto a Maradona, celebrando la obtención de la Copa del Mundo en México.

El exfutbolista Héctor Adolfo Enrique, conocido popularmente como "el Negro" e integrante del plantel campeón mundial en México 1986, expresó públicamente su apoyo a los trabajadores en medio del tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El exmediocampista aprovechó su visibilidad en un acto oficial para posicionarse contra las modificaciones legales que, según diversos sectores, precarizan las condiciones de empleo actuales.

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.
Te puede interesar:

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

La intervención de Enrique se dio en un contexto social de alta sensibilidad, coincidiendo con el inicio del debate en la Cámara de Diputados. El proyecto oficialista, eje central de la gestión de Javier Milei, despertó un fuerte rechazo en organizaciones sindicales y movimientos sociales que denuncian una pérdida directa de derechos adquiridos.

Durante su participación en el Tour de la Copa Mundial de la FIFA, el exjugador interrumpió el protocolo deportivo para dirigir un mensaje directo a la ciudadanía. “Primero quiero solidarizarme con los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina que la están pasando realmente muy, pero muy mal. Abrazo grande para ellos y, lo que necesiten, saben que acá estamos”, sentenció frente al auditorio.

Embed

La declaración cobró inmediata relevancia en las redes sociales, donde se transformó en un símbolo de respaldo para quienes encabezan las protestas contra la iniciativa oficial. Esta manifestación no resulta aislada en la trayectoria del exdeportista, quien frecuentemente utiliza su perfil público para intervenir en discusiones sobre conquistas sociales y laborales.

La postura del "Negro" Enrique marcó un quiebre respecto al silencio o la neutralidad que suelen mantener otras figuras de élite del fútbol argentino ante coyunturas políticas. Mientras gran parte del ambiente prefiere evitar definiciones que impacten en su imagen comercial, el exvolante de River reafirmó su perfil de compromiso con las causas populares.

El escenario del evento contó además con la presencia de otras glorias del seleccionado como Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Ubaldo Fillol, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Noticias relacionadas

Esta sede volverá a ser protagonista de una apertura mundialista,

Partido inaugural del Mundial 2026: fecha, sede y equipos

David Romero lidera la tabla de goleadores del Apertura 2026.

El recorrido del goleador del Apertura 2026: es joven, había sido cedido a Chile y ahora sorprende a todos

Colapinto alcanzó el mejor tiempo para Alpine.

Crece la expectativa por Colapinto: terminó 6° y alcanzó el mejor tiempo para Alpine

Di María cumplió 38 años y festejó en sus ciudad natal. 

El look de Di María que es tendencia: su camisa la rompe

Este jueves se debían jugar 4 partidos, pero fueron postergados y se jugarán durante el fin de semana

La Liga Profesional confirmó la reprogramación de los partidos del jueves 19: cómo se jugará la 6° fecha

Diez apellidos con recorrido en el fútbol de elite buscarán el ascenso en 2026.

El Ascenso, lleno de figuras: los 10 futbolistas destacados que juegan en la Primera Nacional

Rating Cero

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

últimas noticias

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

Hace 13 minutos
Un jubilado fue detenido en la protesta.

El llanto de un jubilado detenido en la protesta contra la reforma laboral: "Es una cacería humana"

Hace 19 minutos
A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

Hace 30 minutos
play

Represión en la marcha contra la reforma laboral: al menos 11 detenidos y varios heridos

Hace 40 minutos
Héctor Enrique junto a Maradona, celebrando la obtención de la Copa del Mundo en México.

Reforma laboral: uno de los campeones de México '86 se solidarizó con los trabajadores

Hace 1 hora