Reforma laboral: uno de los campeones de México '86 se solidarizó con los trabajadores Durante la apertura del Tour de la Copa Mundial que se realiza en La Rural, Héctor Enrique interrumpió el protocolo deportivo para dirigir un mensaje directo a la ciudadanía, en medio de la reforma laboral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.







Héctor Enrique junto a Maradona, celebrando la obtención de la Copa del Mundo en México.

El exfutbolista Héctor Adolfo Enrique, conocido popularmente como "el Negro" e integrante del plantel campeón mundial en México 1986, expresó públicamente su apoyo a los trabajadores en medio del tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El exmediocampista aprovechó su visibilidad en un acto oficial para posicionarse contra las modificaciones legales que, según diversos sectores, precarizan las condiciones de empleo actuales.

La intervención de Enrique se dio en un contexto social de alta sensibilidad, coincidiendo con el inicio del debate en la Cámara de Diputados. El proyecto oficialista, eje central de la gestión de Javier Milei, despertó un fuerte rechazo en organizaciones sindicales y movimientos sociales que denuncian una pérdida directa de derechos adquiridos.

Durante su participación en el Tour de la Copa Mundial de la FIFA, el exjugador interrumpió el protocolo deportivo para dirigir un mensaje directo a la ciudadanía. “Primero quiero solidarizarme con los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina que la están pasando realmente muy, pero muy mal. Abrazo grande para ellos y, lo que necesiten, saben que acá estamos”, sentenció frente al auditorio.

Embed "Quiero solidarizarme con los trabajadores de la republica Argentina que la están pasando muy pero muy mal". En pleno Tour de la Copa Mundial de la FIFA, el Negro Enrique la agarró de primera y la clavó al ángulo. Campeón Mundial con todas las letras. pic.twitter.com/5RX32nbyUj — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) February 19, 2026 La declaración cobró inmediata relevancia en las redes sociales, donde se transformó en un símbolo de respaldo para quienes encabezan las protestas contra la iniciativa oficial. Esta manifestación no resulta aislada en la trayectoria del exdeportista, quien frecuentemente utiliza su perfil público para intervenir en discusiones sobre conquistas sociales y laborales.

La postura del "Negro" Enrique marcó un quiebre respecto al silencio o la neutralidad que suelen mantener otras figuras de élite del fútbol argentino ante coyunturas políticas. Mientras gran parte del ambiente prefiere evitar definiciones que impacten en su imagen comercial, el exvolante de River reafirmó su perfil de compromiso con las causas populares.