16 de junio de 2026 Inicio
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Desde el balcón de San José 1111, Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida

El cortejo fúnebre de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora pasó por la puerta del departamento de la exmandataria. El coche se frenó y estuvo unos minutos en la puerta, junto a un grupo de militantes que también aprovecharon para homenajearla. "Gracias. Mamá ya está con Ale. Sabés que te amamos", le dijo Fabiana, su hija, a través de un megáfono.

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Cristina Kirchner despidió a Tati Almeida. 

Cristina Kirchner despidió a Tati Almeida. 

La expresidenta Cristina Kirchner despidió este martes, de manera presencial, a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, quien falleció el domingo a los 95 años.

Cristina Kirchner junto a Taty Almeida.
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El cortejo fúnebre pasó por la puerta del departamento de la exmandataria en San José 1111, se frenó y estuvo unos minutos en la puerta, junto a un grupo de militantes que también aprovecharon para homenajearla. "Gracias. Mamá ya está con Ale. Sabés que te amamos", le señaló Fabiana, su hija, a través de un megáfono.

Velorio Taty Almeida 16 Junio 2026
Taty Almeida falleció el domingo a sus 95 años.

Taty Almeida falleció el domingo a sus 95 años.

En medio del dolor, y junto al cajón de su madre, Fabiana agarró un megáfono para agradecerle el apoyo y respeto a Taty a lo largo de los años: "Te queremos ganar un beso grande y agradecer todo lo que hiciste por nuestras viejas y mamá. Gracias Cristina, vos tendrías que haber estado acá al lado acompañándonos. Gracias de corazón".

La despedida de Cristina Kirchner a Taty Almeida desde San José 1111

Embed - CRISTINA KIRCHNER despidió a TATY ALMEIDA desde el BALCÓN

Último adiós a Taty Almeida: sus restos serán inhumados en Chacarita

Las últimas horas del velatorio de Taty Almeida transcurren en un clima de profunda emoción y reconocimiento popular. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida el domingo a los 95 años, recibe el homenaje de cientos de personas que desde el lunes se acercan para darle el último adiós.

La ceremonia comenzó el lunes a las 13 y se extenderá hasta este martes al mediodía. Luego, a las 13.30, sus restos serán trasladados al Cementerio de Chacarita, donde se realizará la despedida final.

Durante toda la jornada del lunes se registraron largas filas de asistentes, que llegaron a ocupar hasta tres cuadras. Militantes, dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y ciudadanos anónimos se acercaron para rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Velorio Taty Almeida 16 Junio 2026
Dolor en el velorio de Taty Almeida.&nbsp;

Dolor en el velorio de Taty Almeida.

El velatorio se desarrolla a cajón cerrado. Junto al féretro fueron colocados una fotografía de Almeida y el histórico pañuelo blanco que la acompañó durante décadas en cada marcha y actividad vinculada a la defensa de los derechos humanos.

Sobre ese pañuelo estaba bordado el nombre de su hijo, Alejandro Almeida, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, fue secuestrado el 17 de junio de 1975, cuando tenía 20 años.

"Se fue un cuerpo cansado, pero todo lo demás queda y se multiplica. El amor, la militancia y la unidad", expresó Natalia, una de las personas que se acercó este martes al velatorio.

Eugenia, hija de una militante desaparecida, destacó la lucidez y el coraje de Almeida: "Tenemos la enorme obligación de estar a la altura de Taty, seguir luchando por el país que soñaban los 30 mil y defender la dignidad del pueblo".

En la misma línea, Alberto, otro de los asistentes, sostuvo: "Fue una luchadora incansable por los derechos humanos. Hemos tenido una gran pérdida, pero como ella decía, no nos han vencido. Tenemos que seguir la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia".

El último mensaje de Taty Almeida en C5N: "Que sepan Milei y compañía que no nos han vencido"

El 24 de marzo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado que marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina con la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, Taty Almeida recordó aquellos días que cambiaron su vida para siempre. "Que sepa Javier Milei y compañía que ¡no nos han vencido!", sostuvo la emblemática luchadora por los Derechos Humanos, en un diálogo exclusivo con C5N.

Almeida recordó cómo eran sus días previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "Mi vida era tranquila. Yo ejercí como maestra hasta que nacieron mis hijos y después me dediqué a ellos. Toda mi familia eran militares y yo me crié en ese ambiente. Alejandro siempre me abrazaba y me decía 'esta gorilita de mierda y, sin embargo, la quiero'. Por eso, ante tanto reconocimiento en mí y todas las madres, yo sé que él está muy orgulloso de su madre, exgorila. Ya me afeité", dijo sobre sus parientes.

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Su padre, Carlos Vidal Miy, fue teniente coronel de Caballería. Su hermano varón fue coronel y sus tres hermanas mujeres se casaron con oficiales de Aeronáutica.

"Tiraron por el aire a madres, vaya a saber cuántos de nuestros hijos y se apropiaron de bebés. Lo que más me enorgullece es que las locas seguimos de pie; a pesar de las sillas de ruedas, los bastones. Me enorgullece que yo misma haya llegado a comprender a Alejandro. No pude decírselo porque lo desaparecieron", agregó en aquella entrevista.

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