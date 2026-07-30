Cuáles son los sectores exceptuados del "grillete fiscal" que anunció Javier Milei

El presidente presentó esta noche por cadena nacional un paquete de reformas, entre las que se destacó el llamado "grillete fiscal" que cerrará los gastos del Estado en caso de déficit. Cuáles son los sectores clave que quedarán fuera de la medida.

El presidente Javier Milei presentó este miércoles por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , una iniciativa que el Gobierno considera uno de los pilares de su programa económico. El mensaje fue grabado en la Casa Rosada y emitido a partir de las 20, con la presencia de integrantes del Gabinete nacional y del equipo económico.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la propuesta forma parte de un conjunto de cambios estructurales destinados a modificar el funcionamiento del sistema monetario y financiero. Según expresó, se trata de "el conjunto de reformas estructurales más importante de los últimos 91 años" y afirmó que el objetivo es poner fin al financiamiento del gasto público mediante la emisión monetaria.

Tras anunciar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el presidente se refirió al proyecto del denominado "grillete fiscal" . En su discurso grabado, Milei afirmó que se trata de una regla fiscal permanente que "asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario".

"En la práctica, si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver el gasto al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shut down, que paralizará las actividades no esenciales del Estado ", explicó.

Entre esas "actividades no esenciales", Milei enumeró: " se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y, principalmente, durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo".

Los sectores que se salvarán del "grillete fiscal"

"Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente", sostuvo el mandatario libertario y acto seguido aclaró cuáles serán los ámbitos que quedarán fuera de la aplicación del "grillete".

"Quiero ser claro anticipándome a quienes viven de desinformar, esta ley protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad", concluyó.

Cuando ingresará al Congreso el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El proyecto será enviado al Congreso el martes que viene y representa una de las principales apuestas del Gobierno para la segunda mitad del año. La propuesta apunta a modificar el funcionamiento del Banco Central y reforzar el rol de la entidad en la preservación del valor de la moneda, al tiempo que busca profundizar su autonomía.

Entre los ejes que forman parte de la iniciativa aparece la intención de establecer mayores restricciones a la emisión monetaria, utilizada para asistir financieramente al Tesoro. El Gobierno también prevé cambios en la estructura de conducción del organismo y en las reglas que determinan la designación y eventual remoción de sus autoridades.

Los cinco puntos clave de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa Javier Milei