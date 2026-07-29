La defensa de Cristina Kirchner realizó una presentación ante la ONU para cuestionar la condena en la causa Vialidad

Los abogados de la expresidenta presentaron una Comunicación Individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner realizará una presentación ante la ONU para cuestionar la condena en la causa Vialidad

La defensa de Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una Comunicación Individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con la condena de la expresidenta en la causa Vialidad. La presentación se realizó luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por sus abogados y dejara firme la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina ante la ONU

Durante una conferencia de prensa, el abogado Carlos Beraldi explicó que la decisión del máximo tribunal, adoptada el 10 de junio de 2025, cerró la posibilidad de continuar el reclamo en el ámbito judicial argentino, pero habilitó la vía internacional.

"Esa decisión tuvo un efecto paradojal, porque permite que la condena sea discutida en el orden internacional", sostuvo Beraldi, quien señaló que la Argentina asumió compromisos internacionales al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a la Constitución Nacional.

El abogado cuestionó que la Corte Suprema no haya analizado los planteos realizados por la defensa y aseguró que durante el proceso se vulneraron distintas garantías. Entre ellas, mencionó el derecho de defensa, la imparcialidad de los jueces y el principio de cosa juzgada.

Beraldi también sostuvo que la condena se dictó contra una persona que, a su criterio, es inocente y que no podía cometer el delito por el que fue sentenciada. "Todas estas cuestiones que la Corte debía haber tratado terminaron sin respuesta" , afirmó, y consideró que esa falta de respuesta "le da sustento a la presentación internacional".

Los argumentos de los abogados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

El exjuez español Javier Borrego, incorporado al equipo jurídico de la expresidenta para esta instancia, cuestionó el desarrollo del proceso y aseguró que encontró "tantas violaciones, arbitrariedades" al analizar el expediente.

Borrego afirmó que, una vez agotadas las vías internas en Argentina, la defensa acudió al Comité de Derechos Humanos porque considera que el proceso estuvo atravesado por "graves violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

El exmagistrado también vinculó las irregularidades que, según sostuvo, sufrió Cristina Kirchner con su condición de mujer. "La hostilidad contra Cristina es porque es mujer", afirmó, y agregó que todavía existen sectores que mantienen "un pensamiento medieval". En ese sentido, destacó que la expresidenta fue dos veces presidenta y cuestionó que en la causa no haya sido juzgada por una jueza ni investigada por una fiscal mujer.

Borrego también apuntó contra el expediente de la causa Vialidad, al que calificó como un proceso con "puras contradicciones" y aseguró que presenta situaciones que resultan "sorprendentes".

Por su parte, el abogado brasileño Rafael Valim remarcó que la presentación ante Naciones Unidas no representa un enfrentamiento con la Justicia argentina, sino un mecanismo contemplado por el derecho internacional y por los propios compromisos asumidos por el país.

"Esta comunicación presentada a Naciones Unidas no es un acto de agresión al sistema judicial argentino", afirmó Valim, quien explicó que se trata de un procedimiento previsto en un tratado que la Argentina ratificó y que tiene jerarquía constitucional.

El abogado sostuvo que la defensa busca que se respeten los derechos de Cristina Kirchner como ciudadana y rechazó que se pretenda obtener un trato diferencial. "No queremos un tratamiento de excepción, queremos que una ciudadana argentina tenga sus derechos respetados", señaló.

Valim explicó que el objetivo es que un organismo internacional analice la actuación de los fiscales y jueces que intervinieron en la causa. En ese marco, aseguró que existieron "gravísimas violaciones a los derechos y las garantías fundamentales" de la expresidenta.

"Estamos aquí como abogados, no como militantes políticos, para defender los derechos de una ciudadana que tuvo sus derechos violados en Argentina", concluyó.

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá analizar la admisibilidad de la presentación. Si considera que cumple con los requisitos establecidos, podrá solicitar información al Estado argentino y avanzar posteriormente en el análisis del fondo del reclamo.

Una eventual decisión del organismo internacional no tendría capacidad para anular por sí misma una sentencia de la Justicia argentina, pero podría establecer un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos.

Principales puntos de presentación de los abogados de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner, sobre la inhabilitación perpetua: "Constituye una de las formas más sofisticadas de erosión democrática"

En una columna publicada este miércoles en el diario español El País, Cristina Kirchner sostuvo que su situación judicial excede su caso personal y afecta al funcionamiento de la democracia.

La expresidenta sostuvo que la democracia "no se agota en la celebración periódica de elecciones" y afirmó que necesita de instituciones capaces de garantizar el ejercicio de los derechos. En ese sentido, cuestionó el rol de la Justicia cuando, según su mirada, deja de actuar como garante de las libertades y comienza a intervenir en la disputa política.

Kirchner afirmó que fue sometida a un proceso marcado por "arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal" y también denunció un contexto de hostilidad que, según sostuvo, está relacionado con el "machismo estructural" presente en sectores del sistema judicial argentino. En la publicación también mencionó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y lo vinculó con los riesgos que implica la violencia política para la convivencia democrática.

La exmandataria planteó además que su condena no afecta únicamente sus derechos individuales, sino también los de los ciudadanos que la eligieron. En esa línea, sostuvo que la inhabilitación perpetua de un dirigente mediante el sistema judicial puede convertirse en una forma de "erosión democrática" y advirtió sobre el riesgo de que decisiones judiciales terminen determinando quién puede participar de la competencia política.

"Fue precisamente por comprender que esta discusión trasciende las fronteras argentinas que decidí presentar una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", explicó Kirchner en el artículo. Según remarcó, su objetivo no es obtener un trato diferencial, sino someter el proceso que terminó con su condena al análisis del derecho internacional de los derechos humanos.

La expresidenta también destacó la incorporación de Valim y Borrego para esta nueva etapa de su defensa y sostuvo que su participación refleja la intención de llevar la discusión al plano de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

"Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos", afirmó Kirchner, quien cerró su columna con una defensa de las garantías fundamentales como un principio que, según sostuvo, excede su situación personal y alcanza al conjunto de la sociedad.

La carta abierta de Cristina Kirchner: "Muy pronto volveremos a encontrarnos"

En la misma línea, la expresidenta publicó una carta abierta dirigida a los argentinos en la que afirmó que luchará "hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia".

"Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho", manifestó.

"Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino. Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos", agregó.