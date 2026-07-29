Quiénes son Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina Kirchner Los letrados presentaron un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para intentar revertir su condena en la Causa Vialidad, en el que postulan que la Justicia argentina violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, al cual suscribe el país. Por Agregar C5N en









Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner incorporó a su defensa a dos nuevos abogados, que se suman al equipo que comanda Carlos Beraldi, y estarán encargados de presentar el caso en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se trata del español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, quienes brindaron una conferencia de prensa este miércoles en el NH Hotel.

Los letrados presentaron el nuevo recurso que llevó ante el ente internacional para intentar revertir su condena en la Causa Vialidad al postular que la Justicia argentina violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, al cual suscribe el país.

Quién es Rafael Valim, nuevo abogado de Cristina Kirchner Valim es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño, con más de veinte años de trayectoria académica y profesional en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos, reconocido por haber sido uno de los articuladores teóricos de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva.

Es Doctor y Máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). Es Editor Jefe de Editora Contracorrente, miembro del Consejo de Administración de la Fundación París 8 y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia). Ha sido Simon Visiting Professor en la University of Manchester y Profesor Visitante en la Université de Rouen, desarrollando actividades académicas en diversas universidades de Europa y América Latina.

En el ejercicio de la abogacía, interviene en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, habiendo participado en algunos de los casos constitucionales más relevantes del país, especialmente en materias relacionadas con la separación de poderes, los derechos fundamentales, el control de la Administración Pública, el proceso constitucional y la defensa del Estado de Derecho.

Rafael Valim participó de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva. Folha Su experiencia internacional comprende la actuación ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano y del Sistema Europeo de Derechos Humanos, en casos de gran repercusión relativos al debido proceso, la independencia judicial, las garantías procesales y las libertades fundamentales. Es autor de obras publicadas en distintos países, entre ellas Lawfare: Waging War Through Law (Routledge) y État d'exception: la forme juridique du néolibéralisme (L'Harmattan). Valim es reconocido internacionalmente por sus aportes al estudio del lawfare estado de excepción, el constitucionalismo contemporáneo y la protección de los derechos humanos, combinando una sólida producción académica con una destacada actuación profesional en asuntos de alta relevancia institucional. Quién es Javier Borrego, nuevo abogado de Cristina Kirchner Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido sucesivamente Letrado de la Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales; Secretario de Magistratura de Trabajo (por oposición); Agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de Derechos Humanos; Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Javier Borrego tiene una extensa carrera vinculada a organismos europeos de derechos humanos.