Cinzia abandonó la casa de Gran Hermano tras el terrible accidente que sufrió

Luego de ser hospitalizada, los profesionales determinaron que la participante venezolana presenta una lesión que le impide seguir en el reality.

Cinzia, la participante de Gran Hermano, tuvo que dejar la casa luego del terrible accidente que sufrió dentro del reality, mientras estaba junto a su compañera Sol.

Susto por una participante de Gran Hermano: sufrió un accidente en la casa, fue hospitalizada y el momento quedó registrado

Durante las primeras horas de la mañana, la participante venezolana estaba en una de las habitaciones junto a su compañera Sol Abraham . Entonces la joven de 31 años, a modo de juego, empezó a correr dentro del espacio que había entre las camas al ritmo de la música y perdió el equilibrio, como consecuencia cayó hacia atrás y se golpeó fuertemente la espalda con uno de las camas.

Tras el impacto, la participante lanzó un fuerte grito de dolor y todo dejó de ser risas para ser un drama. La situación alertó a la producción que inmediatamente cortó la transmisión y parte del equipo ingresó para asistirla.

Horas después, desde la página de x, LAM compartió un video donde se podía ver a la participante arriba de la ambulancia recibiendo la atención de los doctores.

Está cortada la transmisión porque Cinzia se cayó y se golpeó la espalda con una cama. #GranHermano #GranHermanoAr pic.twitter.com/7MlIXPAFux

Tras ser hospitalizada, la producción de Gran Hermano mantuvo el total hermetismo sobre la salud de la participante. Sin embargo, hace unas horas, decidieron que lo mejor para Cinzia era abandonar el certamen para que continúe con su recuperación en una clínica.

El comunicado oficial de Gran Hermano

Tras recibir atención medica, los estudios correspondientes indicaron que la participante presenta una lesión que le impide continuar con el juego

En ese contexto, la producción del programa lanzó un comunicado oficial, “Comunicado oficial: en la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”.

De esta manera, una de las participantes más fuertes de la edición, quedó oficialmente fuera del certamen.