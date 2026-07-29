Axel Kicillof: "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes?"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el orden macroeconómico del que se jacta el presidente Javier Milei y que elogió la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes y tiene miedo de perder el laburo? Ese es orden para el FMI", apuntó.
"Necesitamos orden y tranquilidad en los barrios de nuestra provincia, en las fábricas, en los talleres, en las casas, en las familias. Ahí necesitamos orden y tranquilidad, el resto es timba y no es lo que necesitamos", definió el mandatario provincial este miércoles en Lomas de Zamora.
Kicillof visitó el municipio para inaugurar una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto al intendente Federico Otermín y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
El economista advirtió que la economía argentina presenta "los peores números de toda la serie, peores que 2001". "Hoy veía en las noticias que vuelve el trueque, ¿qué orden es eso?", insistió el exministro de Economía y acusó al gobierno de Milei de "crueldad y abandono deliberados" en beneficio del FMI.
"Le quiero recordar a la directora del FMI que ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, es nuestro petróleo, es argentino. Tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y adquirir a un precio posible de los costos nacionales", sostuvo Kicillof sobre la visita de Georgieva a Vaca Muerta y recordó que el crecimiento del sector solo fue posible con la recuperación de YPF durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.
Otermín le apuntó a la Justicia
El intendente de Lomas de Zamora inauguró la UTOI junto a Kicillof y remarcó la importancia de la Justicia para garantizar seguridad y reclamó que "se comprometan con los problemas reales y concretos de la gente, como lo es la seguridad ciudadana, en vez de andar por ahí inventando causas, proscribiendo o sacando de la cancha dirigentes como hacen con Cristina".
"¿Cuántas veces nos encontramos con gente en la calle cuando conversamos sobre algún hecho de inseguridad y nos dicen eso de que entran por una puerta y salen por la otra? Todos tienen que poner lo mejor de sí para que haya seguridad y que las cosas vayan bien", definió el jefe comunal en el acto.
Axel Kicillof y Javier Alonso con Federico Otermín inaugurando una UTOI en Lomas de Zamora.