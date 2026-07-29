Axel Kicillof: "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes?" El gobernador cuestionó la gestión económica de Javier Milei, apuntó contra los elogios del FMI al Ejecutivo y pidió "orden y tranquilidad" para fábricas y familias, "el resto es timba". Por Agregar C5N en









Axel Kicillof con vecinas de Lomas de Zamora.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el orden macroeconómico del que se jacta el presidente Javier Milei y que elogió la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes y tiene miedo de perder el laburo? Ese es orden para el FMI", apuntó.

"Necesitamos orden y tranquilidad en los barrios de nuestra provincia, en las fábricas, en los talleres, en las casas, en las familias. Ahí necesitamos orden y tranquilidad, el resto es timba y no es lo que necesitamos", definió el mandatario provincial este miércoles en Lomas de Zamora.

Kicillof visitó el municipio para inaugurar una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) junto al intendente Federico Otermín y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El economista advirtió que la economía argentina presenta "los peores números de toda la serie, peores que 2001". "Hoy veía en las noticias que vuelve el trueque, ¿qué orden es eso?", insistió el exministro de Economía y acusó al gobierno de Milei de "crueldad y abandono deliberados" en beneficio del FMI.

"Le quiero recordar a la directora del FMI que ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, es nuestro petróleo, es argentino. Tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y adquirir a un precio posible de los costos nacionales", sostuvo Kicillof sobre la visita de Georgieva a Vaca Muerta y recordó que el crecimiento del sector solo fue posible con la recuperación de YPF durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner.