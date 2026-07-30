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Quién es Loli Bahía, la modelo francesa que acompaña a Rosalía en su paso por Argentina

La artista española llegó al país desde Chile en un vuelo privado y volvió a mostrarse junto a la joven francesa. Aunque ninguna confirmó el vínculo, las apariciones compartidas alimentan desde hace meses los rumores de romance.

Rosalía y Lola Bahía. 

Rosalía y Lola Bahía. 

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Las imágenes de ambas en el aeropuerto no tardaron en viralizarse. Rodeadas por un importante operativo de seguridad, abandonaron la terminal juntas y despertaron nuevamente la curiosidad de los fanáticos, que siguen de cerca cada una de sus apariciones públicas desde comienzos de este año.

Rosalía y Loli Bahía en Buenos Aires.

Rosalía y Loli Bahía en Buenos Aires.

La presencia de la modelo junto a Rosalía no pasó inadvertida porque ambas ya habían sido vistas juntas en distintos destinos durante los últimos meses. Cada nueva aparición pública alimenta las versiones sobre un posible romance, aunque ninguna de las dos confirmó hasta el momento cuál es el verdadero vínculo que las une.

Quién es Loli Bahía, la modelo vinculada a Rosalía

Detrás del nombre artístico Loli Bahía se encuentra Dolores Bahia Roubille, una modelo nacida en Lyon, Francia, en 2002. Hija de padre español y madre de origen argelino, construyó una identidad multicultural que también se refleja en su recorrido profesional dentro de la industria de la moda.

Antes de convertirse en una de las caras más cotizadas de las pasarelas internacionales, estudió en el Conservatorio de Lyon, donde se formó en música clásica y jazz. Durante esos años aprendió a tocar instrumentos como el trombón y la batería, una faceta artística que suele quedar opacada por su carrera como modelo.

Su desembarco en el mundo fashion ocurrió en 2020, cuando fue descubierta tras participar en el certamen Egeri Tour. Poco después fue incorporada por una importante agencia y debutó en un desfile de Louis Vuitton, una oportunidad que impulsó definitivamente su proyección internacional.

Desde entonces trabajó con algunas de las firmas más prestigiosas del mundo, entre ellas Chanel, Saint Laurent, Prada, Céline y Max Mara. Su estética, caracterizada por una imagen andrógina y una fuerte presencia en pasarela, la convirtió en una figura destacada dentro de la moda de lujo.

Los rumores de romance con Rosalía

Las versiones sobre una relación entre Rosalía y Loli Bahía comenzaron a tomar fuerza a principios de 2026, cuando fueron fotografiadas juntas durante las celebraciones de Año Nuevo en las playas de Río de Janeiro. Desde entonces, las apariciones compartidas se repitieron en ciudades como Madrid, París, Santiago de Chile y ahora Buenos Aires.

En los últimos días también se viralizó un video registrado en la capital chilena, donde se observa que la cantante intentaba tomar de la mano a la modelo mientras salían ante la prensa. Aunque el gesto generó múltiples interpretaciones en redes sociales, ninguna de las dos hizo declaraciones sobre su vínculo.

Por el momento, Rosalía y Loli Bahía mantienen absoluto hermetismo respecto de su vida privada. Sin embargo, cada nueva aparición conjunta reaviva las especulaciones y mantiene a la modelo francesa entre los nombres más comentados del espectáculo internacional.

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