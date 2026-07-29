Para qué sirve la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU y cómo podría impactar en su condena por la causa Vialidad

Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta, junto a dos nuevos juristas internacionales, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, explicaron en conferencia de prensa cómo será el proceso que la expresidenta llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué plazos se manejan y qué podría pasar a futuro?

La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la defensa de Cristina Kirchner presentara el nuevo recurso que llevó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para intentar revertir su condena. El abogado Carlos Beraldi y los juristas internacionales Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España) postularon que la Justicia argentina violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, al cual suscribe el país.

Causa Vialidad: una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina ante la ONU

Según aseguraron los defensores de la expresidenta, se vulneraron al menos ocho derechos enmarcados en el acuerdo de las Naciones Unidas : derecho a votar y ser elegido; derecho a un juicio justo; derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial; derecho a la presunción de inocencia; derecho a tiempo y medios adecuados para preparar la defensa; derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior; prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos; y derecho a un recurso efectivo.

Además, Beraldi explicó que la decisión del máximo tribunal, adoptada el 10 de junio de 2025, cerró la posibilidad de continuar el reclamo en el ámbito judicial argentino, pero que, al hacerlo, habilitó la vía internacional. En ese sentido, Valim aclaró que "las decisiones del Comité son vinculantes", que "hacen al compromiso que la Argentina suscribió ante la ONU" y que ellas "deben ser respetadas por el Estado argentino" .

Según el abogado brasileño, también puede "condenar al Estado a que haga la revisión de las decisiones y que reconozca las violaciones alegadas y que cumpla las cautelares pedidas" . También adelantó que, aunque la revisión de la sentencia será total, "hay un pedido cautelar para suspender la inhabilitación perpetua" que le impide presentarse a cargos públicos, ya que ello "contradice precedentes". También se envió otra para revisar las condiciones de la detención.

El equipo de abogados afirmó que las cautelares presentadas podrían resolverse en octubre, cuando el Comité de Derechos Humanos vuelva a reunirse, aunque la cuestión de fondo podría tardar más . "Las cautelares podrían salir en cuestión de meses, aunque la decisión de fondo podría tardar algunos años", sumó Valim.

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Según Beraldi, "la legislación argentina tiene una vía específica a través del nuevo Código Procesal Penal, que prevé la posibilidad de interponer un recurso de revisión cuando se obtiene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de algún organismo de aplicación de un tratado que sea una comunicación individual", tal cual es este caso.

"Existe una vía procesal concreta para plantearlo en la causa, ya sea directamente contra la sentencia o bien contra alguna parte de esa sentencia, como por ejemplo si las medidas cautelares sobre las medidas de detención", mantuvo. "Se va a tratar de aplicar el procedimiento que la ley establece para todas las personas", sentenció. Así, el abogado aseguró que la posibilidad de articular el recurso de revisión hace que la sentencia no esté firme, por lo menos en algunos aspectos.

"Desde esa perspectiva jurídica es de donde uno puede sostener, fundadamente, que la inhabilitación no debería tener efectos", cerró.

Una por una, todas las irregularidades que denunció la defensa de Cristina Kirchner ante la ONU

La presentación sostiene que el proceso judicial tuvo como finalidad la "proscripción electoral" de la expresidenta y que la condena buscó impedir su participación en futuras elecciones. En ese sentido, la defensa denunció una violación del artículo 25 del Pacto, que garantiza el derecho a votar y ser elegido, y cuestionó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Entre las principales violaciones denunciadas, los abogados señalaron también el incumplimiento del derecho a un juicio justo. Según la presentación, a Cristina Kirchner se le atribuyeron responsabilidades sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente y se cuestionó que la condena se haya basado, entre otros elementos, en la firma del Decreto 54/2009, que continúa vigente.

La defensa también planteó que se vulneró el derecho a ser juzgada por un tribunal competente, independiente e imparcial. En el documento se cuestiona que los órganos intervinientes hayan sido los jueces naturales de la causa, se denuncian mecanismos irregulares de asignación de expedientes y se afirma que existieron relaciones personales entre jueces y fiscales y dirigentes políticos opositores.

A su vez, sostuvo que durante el proceso se violó la presunción de inocencia y que desde el inicio existió una presunción de culpabilidad. En este punto, la presentación también menciona declaraciones públicas del actual Presidente de la Nación, a quien atribuye haber presentado la condena como una decisión impulsada por él.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el derecho a contar con tiempo y medios adecuados para preparar la defensa. La defensa denunció la incorporación de pruebas provenientes de otros expedientes sin una posibilidad efectiva de contradicción, además de un supuesto acceso privilegiado de la acusación a documentación que habría sido negada a los abogados de la expresidenta.

El escrito también cuestiona la revisión de la condena. Según la defensa, la Cámara Federal de Casación Penal no examinó de manera efectiva los agravios planteados y las instancias superiores no realizaron un control suficiente de la sentencia, por lo que, en la práctica, no habría existido una verdadera revisión judicial.

Además, los abogados invocaron la prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos. En ese sentido, señalaron que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido objeto de investigaciones anteriores que concluyeron con archivos o sobreseimientos.

Por último, la defensa denunció una violación al derecho a un recurso efectivo. En el documento cuestionó la actual composición de la Corte Suprema, integrada por tres miembros, y sostuvo que esa situación impide un examen independiente. También objetó que un juez recusado haya participado en la resolución de su propia recusación.