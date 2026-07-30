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La Oreja de Van Gogh confirmó que vuelve a Argentina: cuándo se presentan y dónde

La banda con Amaia Montero y sin el guitarrista Pablo Benegas vendrá al país en 2027 con la gira "Tantas cosas que contar". Cuándo tocan en Buenos Aires y en qué escenario.

Amaia Montero regresó como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero regresó como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Tras varios conciertos en España, La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero confirmó sus fechas para Latinoamérica en el marco de la gira "Tantas cosas que contar". Se presentarán en Argentina el 19 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.
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La productora Get In definió que el tour representa una oportunidad de “reencontrarse con el público latinoamericano y compartir las canciones que han marcado su historia”. Se presenta así como un recorrido por el repertorio clásico del grupo, pero también como una vuelta a unos escenarios y un público que, según la banda, “siempre han mostrado un cariño especial”.

El anuncio significa el regreso de Amaia Montero como vocalista y la salida del guitarrista Pablo Benegas. La Oreja de Van Gogh se presentó por primera vez en Argentina hace 20 años: el 25 y 26 de mayo de 2006 en el Luna Park, cuando ya llevaban 10 años como banda.

La pata latinoamericana de este nuevo tour tendrá su punto de partida en Quito (Ecuador) el 10 de marzo, para luego continuar en Bogotá (Colombia) el 12 de marzo, en Lima (Perú) el 14 de marzo, en Montevideo (Uruguay) el 17 de marzo, dos días antes de pasar por Argentina, y en Santiago de Chile el 26 de marzo.

Los conciertos en Latinoamérica que anunció La Oreja de Van Gogh.

Los conciertos en Latinoamérica que anunció La Oreja de Van Gogh.

Cuántos conciertos les quedan en España

Tras su concierto del 1° de agosto en Donostia, se tomarán un descanso durante tres semanas para regresar a Santander el 21 de agosto y concluir el mes con un concierto en Valladolid el 27.

En septiembre realizarán un doble show en Valencia (4 y 5 de septiembre) y en A Coruña (11 y 12 de septiembre). Luego volverán a Madrid para actuar el 22 y 23 de septiembre.

En el otoño español, la banda continuará con shows en Zaragoza (9 y 10 de octubre) y en Gran Canaria y Tenerife (23 y 24 de octubre), respectivamente. Volverán al Palau Sant Jordi de Barcelona el 6 y el 7 de noviembre, para después marchar a Pamplona (20 y 21 de noviembre) y dar un tercer y un cuarto concierto en la ciudad condal (26 y 27 de noviembre).

Las últimas fechas de la gira serán en Bilbao, el 5 de diciembre, y en Madrid, el 30 de diciembre.

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