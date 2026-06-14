Murió Taty Almeida: el dolor y las despedidas del arco político

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga , conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años. Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina. Su voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Nacida el 28 de junio de 1930 en una familia con fuertes vínculos militares, se dedicó durante años a la docencia hasta que su vida experimentó un quiebre definitivo en junio de 1975, cuando un comando de la Triple A secuestró a su hijo Alejandro, un joven de veinte años que militaba en el ERP , trabajaba como empleado público de la agencia Télam y cursaba sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Frente a la tragedia, Taty Almeida comenzó una intensa búsqueda de respuestas. Con el tiempo, se integró a la organización Madres y con su pañuelo blanco en la cabeza, recorrió calles, medios de comunicación y foros internacionales para denunciar los crímenes de lesa humanidad. A más de 50 años del secuestro, su hijo Alejandro permanece desaparecido .

El fallecimiento de la referente en la lucha de los derechos humanos, quien conmovió a distintos dirigentes del arco político. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", expresó la expresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Juliano señaló: "A los 95 años, nos dejó Taty Almeida. Ejemplo de coraje, nunca dejó de buscar a su hijo Alejandro, desaparecido desde 1975. Gracias Taty por tu valentía".

Pablo Juliano tuit Taty Almeida

En tanto, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro publicó: "Despedimos a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Taty fue un ejemplo de lucha y dejó una huella imborrable en la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Mi acompañamiento a sus familiares y seres queridos. Hasta siempre, Taty".

Maximiliano Ferraro tuit Taty Almeida La publicación de Maximiliano Ferraro. X

También el Partido Justicialista expuso en un comunicado: "El Partido Justicialista despide a la compañera Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. Ejemplo de lucha para el pueblo argentino".

Partido Justicialista tuit Taty Almeida La publicación del Partido Justicialista. X

En este marco, el diputado nacional Martín Lousteau remarcó: "Hoy nos dejó Taty Almeida, una mujer enorme que transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Fue el ejemplo de cómo las mujeres, desde el coraje, el cuidado y la templanza, marcaron la política de nuestro país y se convirtieron en un faro para la protección de los derechos humanos. Su legado nos compromete a seguir defendiendo la democracia. Un abrazo fuerte a sus seres queridos. Hasta siempre, Taty".

Martín Lousteau tuit Taty Almeida La publicación de Martín Lousteau. X

Por su parte, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz expresó: "Hasta siempre, Taty. Hoy despedimos con profundo dolor a Taty Almeida, una mujer inmensa que transformó el dolor más desgarrador en una lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Su valentía, su coherencia y su abrazo permanente a cada causa justa serán un faro para las generaciones que seguimos creyendo que una Argentina más justa solo es posible con más derechos humanos y más democracia. Hasta siempre, querida Taty. Tu ejemplo y tu voz seguirán marchando junto a tu amado Alejandro y a los 30.000".

Victoria Tolosa Paz tuit Taty Almeida La publicación de Victoria Tolosa Paz. X

También el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó: "Hoy despedimos a una referente entrañable de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. La querida Taty Almeida transformó el dolor en lucha y en un compromiso permanente con los derechos humanos. Su vida fue un ejemplo de valentía, perseverancia y amor. Frente a la desaparición de su hijo y de miles de argentinos, permaneció firme junto a las Madres de Plaza de Mayo, enfrentando sin miedo los crímenes de la dictadura. Su ejemplo seguirá iluminando el camino de quienes mantienen viva la memoria y trabajan por los derechos humanos. Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia, amigos, compañeras de lucha y seres queridos. Su memoria permanecerá viva para siempre.

Ricardo Quintela tuit Taty Almeida La publicación de Ricardo Quintela. X

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, subrayó: "Con profundo dolor despedimos a la querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y faro inquebrantable de los Derechos Humanos. Su ejemplo de coraje y lucha incansable por la Memoria, la Verdad y la Justicia vivirá por siempre en el corazón de nuestro pueblo. Hasta siempre, Taty querida".

Julio Alak tuit Taty Almeida La publicación de Julio Alak. X

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marcó: "Con un enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos. Gracias por tanto, Taty. Hasta siempre".