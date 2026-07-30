31 de julio de 2026 Inicio
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El duro cruce entre Roña Castro y Maravilla Martínez: de "le pegaría por bocón" a "votan gente que te hace cagar en un balde"

Los excampeones mundiales de boxeo protagonizaron un violento cruce de palabras donde las diferencias políticas y el pasado de ambos en el país desataron amenazas de golpes y fuertes críticas sociales.

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Maravilla y el Roña se sacaron chispas.

Maravilla y el Roña se sacaron chispas.

La tensión entre los históricos boxeadores nacionales Jorge "Roña" Castro y Sergio "Maravilla" Martínez sorprendió a todos esta semana, transformando una diferencia de opiniones políticas en un crudo enfrentamiento mediático que incluyó amenazas de agresión física y duras descalificaciones personales. El conflicto estalló luego de que Castro cuestionara el sentido de pertenencia de Martínez tras sus críticas a la situación del país, provocando una respuesta tajante del quilmeño sobre la realidad social argentina que terminó por dinamitar la relación entre ambos referentes del deporte.

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El enfrentamiento tuvo su origen en una entrevista de Castro en el ciclo Ktarsis Reloaded, donde arremetió contra Martínez por su afinidad con el gobierno de Javier Milei y por "hablar mal" de Argentina residiendo en el exterior. El "Roña" recordó los orígenes humildes de Sergio en un garage de Quilmes y su partida a España tras la crisis de 2001, recriminándole que "se hizo la plata acá" y que no debería actuar como un extranjero. En un tono violento, el santacruceño redobló la apuesta: "Lo cagaría a trompadas, le pegaría en la boca por bocón", ofreciéndose incluso a pelear en la calle para que la gente lo vea.

Por su parte, Martínez no se quedó callado y, tras una breve respuesta en redes sociales con la frase "No vuelven más", profundizó su postura en el programa de streaming Animalz. El excampeón de peso mediano defendió su derecho a opinar sobre la realidad nacional independientemente de su lugar de residencia actual.

Uno de los puntos más picantes de la respuesta del oriundo de Quilmes fue su crudo análisis sobre el peronismo y la dirigencia política. "Están votando a gente que te está haciendo cagar en un balde durante años", sentenció el boxeador, refiriéndose a las privaciones que, según su visión, sufren generaciones de argentinos debido a sus elecciones en las urnas.

Finalmente, Martínez utilizó una cita que atribuyó al filósofo Albert Camus para explicar la dificultad de que las personas reconozcan un engaño político: "Es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que fue engañada". Aunque reconoció que el tema lo exaspera: "Me hacen calentar, me hacen putear. Los votantes son víctimas", confesó, sellando una de las polémicas más fuertes entre figuras históricas del deporte nacional.

La respuesta de Maravilla Martínez: "Me hace calentar, los votantes son víctimas"

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