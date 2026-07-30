31 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras eliminar por penales a O'Higgins y clasificar a octavos de la Sudamericana

El equipo de Rodolfo Arruabarrena cayó 1 a 0 en los 90 minutos por el gol de Francisco González, pero logró imponerse en la definición por penales y avanzó a la próxima fase del certamen continental.

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Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se enfoca en el torneo local. 

Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se enfoca en el torneo local. 

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Boca sufrió más de la cuenta en Chile, pero venció por 4 a 3 en los penales a O'Higgins y se clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena perdió 1 a 0 por el gol de Francisco González a los 72 minutos, resultado que igualó la serie y llevó la definición desde los doce pasos. En esa instancia el Xeneize mostró mayor eficacia, selló la clasificación a la próxima ronda y ya pone la mira en su próximo compromiso oficial.

Boca venció 4 a 3 a OHiggins con los playoffs y avanzó a los octavos de final de la Copa de Sudamericana.
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Newell's y el Xeneize jugarán este domingo 2 de agosto desde las 17 en el estadio Marcelo Bielsa, de Rosario, por la tercera fecha de la competencia local, en un encuentro que contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado por DSports y ESPN.

El último antecedente entre ambos equipos se registró el 1 de febrero de 2026 por la tercera fecha del Torneo Apertura, cuando Boca se impuso por 2 a 0 en La Bombonera gracias a los goles convertidos por Lautaro Blanco y Leandro Paredes, este último de penal.

El historial entre ambos clubes favorece ampliamente al conjunto azul y oro, que acumula 75 victorias frente a Newell's, además de 48 empates y 44 triunfos para el equipo rosarino, en una de las rivalidades con mayor tradición dentro del fútbol argentino.

El exBoca, Luis Vázquez, fue presentado en un club de Inglaterra: "Estoy muy contento"

El exjugador de Boca Luis Vázquez fue presentado en Birmingham City, club que se desempeña en la segunda división de Inglaterra, por lo que el Xeneize recibirá cerca de €52.000 por el mecanismo de solidaridad ya que jugó durante tres temporadas en el equipo.

Según consignó el medio Sky Sports, Anderlecht de Bélgica vendió el 100% del pase de Vázquez a cambio de €3.500.000 y el futbolista firmó su contrato hasta junio de 2029. En este marco, Birmingham City elogió al delantero de 25 años en distintos posteos ya que lo describió como un "atacante destacado por su potencia física, movilidad y calidad técnica" y remarcó: "Nuestro nuevo hombre ha tenido una carrera bastante notable".

Por su parte, el argentino expuso su entusiasmo por su arribo a la institución, que disputa el Championship y busca ascender a la Premier League. "Estoy muy contento de llegar al club. Estoy esperando y deseando poder verlos. Espero verlos pronto", expresó.

Por lo pronto, durante su estadía en Boca entre 2019 y 2023, jugó 98 partidos y convirtió 16 goles. Luego, jugó en Anderlecht, fue cedido al Getafe de España y ahora desembarcó en Birmingham.

Mientras el Xeneize espera recibir el dinero, se prepara para enfrentar O'Higgins de Chile, en el marco del partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El cruce, que se jugará el jueves desde las 21:30 en el estadio El Teniente de Rancagua con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, definirá si el Xeneize permanecerá en el certamen internacional que juega tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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