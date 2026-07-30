Un futbolista chocó su cabeza contra un paredón en pleno partido y terminó en terapia intensiva Lucas Blanco, futbolista de Jorge Newbery de Rufino, sufrió un duro accidente el último fin de semana durante un partido frente a Matienzo de Pujato. La institución suspendió sus actividades de forma temporal para pedir por su pronta recuperación. Por Agregar C5N en









Las imágenes del golpe impactaron a las redes.

Un futbolista del club Jorge Newbery de Rufino sufrió un grave golpe en la cabeza contra el muro que separa la tribuna del campo de juego el último fin de semana en medio del partido entre su equipo y Matienzo de Pujato. Se trata de Lucas Blanco, quien a raíz del impacto permanece internado en terapia intensiva.

El video de la jugada circuló de manera masiva por las redes sociales y provocó una gran conmoción entre los usuarios. Tras el impacto contra la pared, todos los futbolistas corrieron para socorrer al joven, que fue trasladado de urgencia al hospital.

"Lucas Blanco"



Porque el jugador de Jorge Newbery de Rufino permanece internado en terapia intensiva, estable y con asistencia respiratoria, tras sufrir un grave traumatismo de cráneo durante el clásico ante Matienzo. Su evolución en las próximas horas será clave. pic.twitter.com/NYid6HKdgC — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 30, 2026 Luego de dos días del episodio, Blanco continúa en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, en Santa Fe. Los médicos a cargo informaron que el deportista permanece estable, con asistencia respiratoria mecánica, bajo controles permanentes y con pronóstico reservado.

En medio de la incertidumbre general, los especialistas aguardan los tiempos lógicos de evolución tras el fuerte traumatismo de cráneo. Las primeras 72 horas resultan claves para establecer un diagnóstico, con el foco médico puesto en el sangrado y la inflamación por el golpe.

Desde el club publicaron un comunicado oficial para anunciar la suspensión de todas las actividades deportivas hasta el próximo lunes. La dirigencia también solicitó una cadena de oración y escribió en sus redes: "Toda la familia Aviadora y la comunidad está con vos, Lucas. ¡Fuerza!".

El accidente sacudió a todo el ambiente del fútbol regional de manera repentina. Por ese motivo, los otros equipos de la zona enviaron mensajes de apoyo para acompañar a la familia del futbolista en este duro momento y a toda la comunidad deportiva de su club.