El abogado brasileño de CFK remarcó que las decisiones de la ONU son vinculantes para Argentina Rafael Valim, quien defendió a Lula da Silva en la causa Lava Jato, cuestionó la atribución de responsabilidad a la expresidenta que realizó la Justicia en la causa Vialidad y señaló el alcance del compromiso del Estado con Naciones Unidas. Por Agregar C5N en









Rafael Valim, abogado brasileño de CFK que también defendió a Lula da Silva.

Uno de los nuevos abogados que contrató Cristina Kirchner cuestionó los argumentos por los que fue condenada la expresidenta en la Causa Vialidad y aclaró el alcance del compromiso del Estado con las Naciones Unidas en el caso de que el Comité de Derechos Humanos falle a favor de la exmandataria.

El abogado brasileño Rafael Valim, quien participó en el equipo que defendió a Lula da Silva en la causa Lava Jato, recordó que las decisiones que tome el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la comunicación individual que presentaron para cuestionar el proceso judicial "son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas".

Valim también puntualizó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una decisión sobre una comunicación individual ante ese organismo puede ser base para la revisión de una sentencia firme.

Rafael Valim y Javier Borrego, los nuevos abogados de CFK. La defensa, integrada también por el abogado español Javier Borrego y Carlos Beraldi, pidieron la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema que actualmente funciona con solo tres miembros y la modificación del régimen de prisión domiciliaria.

"El comité rechaza inhabilitaciones perpetuas o inhabilitaciones políticas muy largas. Hay precedentes muy claros sobre eso", adelantó el abogado en referencia a la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida y ejemplificó con casos en Europa con sanciones de entre cinco y ocho años.

Además, Valim coincidió con Borrego sobre la posibilidad de que CFK participe en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ya que ganarlas no significa acceder a un cargo público. "Las restricciones a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de una manera restrictiva y nunca ampliativa", argumentó el representante legal, aunque reconoció que la interpretación generó controversia. Qué criticó el abogado Rafael Valim de la causa Vialidad El brasileño advirtió que el criterio aplicado en la causa Vialidad para condenar a la extitular del Senado llevaría a la detención de todos los presidentes argentinos. "Si llevamos en serio ese criterio, ningún presidente de Argentina va a quedarse en libertad", deslizó Valim este jueves en Infobae en vivo.