30 de julio de 2026 Inicio
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Nuevas denuncias contra el geriátrico del horror: "Los abuelos estaban mal alimentados"

Una exempleada del hogar marplatense habló con C5N y relató cómo era la rutina puertas adentro. El agresor declaró ante la Justicia, quedó en libertad y ahora exige custodia.

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Imágenes del geriátrico del horror.

Imágenes del geriátrico del horror.

Una exempleada del hogar de ancianos de Mar del Plata donde se denunciaron malos tratos por parte de un cuidador habló en exclusiva en C5N y reveló detalles de las condiciones en las que vivían los pacientes. Aseguró que nunca presenció violencia directa, pero decidió renunciar al ver el deterioro de los adultos mayores y la falta de respuestas ante situaciones críticas.

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La mujer trabajó en el geriátrico durante 15 días hace aproximadamente dos años. Ingresó en primera instancia para realizar tareas de limpieza y luego, por falta de personal, la obligaron a ocupar el cargo de asistente, es decir, quien se encarga de bañar, curar y medicar a los abuelos internados. "Si las cámaras están siempre prendidas, ¿cómo los dueños no vieron el maltrato?", cuestionó Silvina.

Según su relato, los residentes sufrían irregularidades graves debido a que se permitía cambiarles un solo pañal por día, los residuos patógenos no tenían tratamiento adecuado y había menos personal del requerido por ley. Además, denunció que los abuelos no estaban bien alimentados ni recibían nutrientes básicos.

Además, la cuidadora reconoció que no tenía conocimientos de enfermería y que, justamente por las cámaras de seguridad, no quería quedar registrada en el momento en el que le tocara administrar medicación a un paciente sin preparación médica, lo que —según advirtió— pudo haber puesto en riesgo la salud e incluso la vida de la persona. "Nos pedían que les inyectemos insulina y que le suministremos medicamentos", relató.

"Teníamos un pastillero con el nombre de cada paciente y nos prohibían hablar entre compañeros", manifestó Silvina, quien añadió que las cámaras estaban encendidas 24/7 incluso en la cocina. En ese sentido, aseguró que el dueño del geriátrico del horror ejercía maltrato hacia los empleados y, por esa razón, "el personal duraba poco".

Tras el escándalo, el cuidador señalado fue echado y su hermana renunció. El testimonio de la exempleada expuso la precariedad de estas casas particulares que funcionan como "hogar de día" donde, por falta de presupuesto, se interna a los abuelos en condiciones que rozan el abandono de persona.

El comunicado del geriátrico de Mar del Plata

Luego de que se conocieran las imágenes de los maltratos de un empleado de una residencia geriátrica a dos adultas mayores a su cargo, la institución expresó que "entablamos las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable". "No toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente", sentenciaron.

En un comunicado difundido este miércoles, el hogar David, ubicado en Rivadavia al 4000, repudió "enérgicamente" los hechos y explicó que "ya hemos entablado las acciones judiciales de rigor a fin de que se investigue lo ocurrido y posteriormente se impongan las sanciones legales pertinentes a su responsable".

"Paralelamente, acompañamos a la familia afectada, tal como lo hemos hecho desde un inicio. Dejamos en claro que no toleramos actos de violencia, de ningún tipo, dirigida hacia los abuelos, dado que nuestro mandato es cuidarlos y protegerlos diariamente. Depositamos la continuidad de éste lamentable y repudiable episodio en manos de la Justicia a cuya disposición quedamos en forma plena", agrega el texto.

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