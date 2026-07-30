Del Mundial 2026 a Marvel: Vozinha sorprendió como protagonista de la nueva campaña de "Spider-Man: Brand New Day" Tras brillar en la Copa del Mundo y mientras se define su llegada al Colo Colo de Chile, el experimentado arquero de Cabo Verde fue elegido por Sony para liderar la promoción del nuevo filme del superhéroe arácnido. Por Agregar C5N en









El arquero de 40 años fue la sensación en la Copa del Mundo.

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, protagonizó una colaboración que nadie vio venir pero que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El arquero de la Selección de Cabo Verde, quien se transformó en una de las grandes figuras del Mundial 2026, fue contratado por Sony Pictures Brasil para liderar la campaña promocional de la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

El spot publicitario fue grabado en el Campo do Bitim, en la isla de São Vicente, lugar donde el guardameta dio sus primeros pasos como futbolista. En las imágenes se puede ver a Vozinha luciendo un buzo de arquero diseñado a partir del icónico traje del hombre araña. La campaña va desde las hazañas del héroe de Marvel hasta las actuaciones del arquero.

Durante el anuncio, el experimentado jugador de 40 años reflexionó sobre el significado de su nuevo apodo: "Ser un héroe no es tener poderes, es proteger algo más grande que nosotros mismos". Además de este mensaje inspiracional, Vozinha se permitió una chicana que sorprendió a los fanáticos al asegurar que, si bien puede defender remates en la cancha, no puede "defender spoilers" sobre la trama de la película.

Apodado como el "Spiderman de la vida real" tras sus destacadas actuaciones frente a potencias como España, Uruguay y Argentina, Vozinha se encuentra actualmente en un momento bisagra de su carrera deportiva. Mientras el mundo del espectáculo disfruta de su faceta actoral, el club chileno Colo Colo aguarda con ansias su llegada para que firme un contrato por 18 meses. Pese a algunos retrasos administrativos en su viaje desde Portugal, se espera que el ídolo caboverdiano se incorpore próximamente al Cacique para seguir demostrando sus reflejos bajo los tres palos.

Vozinha se puso el traje de Spider-Man: así es el video que ya es furor en las redes ¡Vozinha el nuevo Spider-Man!



El arquero de Cabo Verde se puso el traje del arácnido para promocionar la nueva película de Marvel, sin duda un amigable portero.



Vía sonypicturesbr/IG pic.twitter.com/B3fpGzcuQy — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 30, 2026