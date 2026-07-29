La expresidenta llevará su condena en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: aseguró que "el intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente" afecta "el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes".

Cristina Kirchner, sobre su presentación ante la ONU: "Convirtieron a la justicia en un arma para eliminar adversarios"

Cristina Kirchner publicó este miércoles una carta abierta en la que cuestionó la condena en la causa Vialidad y anunció que su defensa realizará una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La expresidenta sostuvo que fue víctima de una persecución política y judicial y afirmó que el objetivo de las decisiones adoptadas en su contra es impedirle participar de la vida política.

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“Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política” , aseguró. En ese sentido, sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye “la pena principal”, mientras que la condena a seis años de prisión representa, según su interpretación, una sanción accesoria.

En su carta, Kirchner afirmó que el proceso en su contra no debe analizarse únicamente como una serie de decisiones judiciales que considera equivocadas. Según planteó, se trata de “graves violaciones de derechos humanos” vinculadas también con un “machismo estructural” que, a su entender, persiste en sectores del Poder Judicial argentino.

La exmandataria sostuvo que durante año s fue juzgada no solo por sus actos, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político con firmeza. En esa línea, cuestionó que sea la única mujer que fue electa y reelecta presidenta y, al mismo tiempo, la única expresidenta condenada por la Corte Suprema. “¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, planteó.

También vinculó la persecución que denuncia con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Para Kirchner, el nivel de violencia y estigmatización al que fue sometida funcionó como un incentivo para que se atentara contra su vida y constituye una expresión del machismo que todavía existe en instituciones que deberían garantizar igualdad e imparcialidad.

En otro tramo de la carta, la expresidenta amplió sus críticas al funcionamiento de la Justicia y sostuvo que el fenómeno no se limita a la Argentina. Según afirmó, en distintos países se utiliza el sistema judicial para neutralizar a dirigentes políticos con respaldo popular que no pudieron ser derrotados en las urnas.

“Una democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular”, señaló. Para Kirchner, los procesos judiciales pierden legitimidad cuando dejan de buscar la verdad y se convierten en herramientas de “persecución y proscripción política”.

La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU será, según explicó, una nueva instancia en su estrategia de defensa. “Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”, sostuvo.

Kirchner recordó que, luego del atentado de 2022, un grupo de juristas internacionales había presentado una primera denuncia en la que se señalaban presuntas irregularidades y violaciones a sus derechos fundamentales. Ahora, tras la condena en la causa Vialidad, decidió convocar al abogado español Javier Borrego y al brasileño Rafael Valim para avanzar con la nueva etapa de su defensa.

Según la expresidenta, ante el organismo internacional serán analizadas las actuaciones de los jueces que intervinieron en su juzgamiento a la luz de los principios de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección de los derechos fundamentales.

Hacia el final de su carta, Kirchner aseguró que no se doblegará y que continuará reclamando el reconocimiento de su inocencia. “Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”, afirmó.

Además, se dirigió a sus seguidores y los llamó a no perder la esperanza. “La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular”, sostuvo.

La expresidenta cerró su mensaje con una referencia al futuro político y afirmó: “Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”.