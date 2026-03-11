IR A
IR A

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

A pocos días del nacimiento de su bebé, el futbolista compartió una imagen desde su casa en Roma y la acompañó con un tierno mensaje dedicado a la recién nacida.

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

El futbolista Paulo Dybala subió por primera vez en sus redes una foto con su hija recién nacida Gia y enterneció a todos con un mensaje muy especial, a pocos días de su nacimiento: "Amor de padre", confesó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.
Te puede interesar:

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

En un post en su cuenta personal de Instagram, el jugador de la Roma de Italia, de 32 años, revolucionó las redes sociales al publicar la primera foto junto a su hija Gia en brazos. Fruto de su relación con la artista Oriana Sabatini, el campeón del mundo en Qatar 2022 subió una imagen de un momento íntimo y lleno de ternura.

En la foto, se puede ver al mediocampista vestido de blanco, con la bebé apoyada sobre su pecho y su cuello, mientras la abraza con los ojos cerrados. La pequeña nació en Roma, en el Hospital Gemelli, con un peso de tres kilos. A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos.

A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos, con una fotografía tomada en la cocina de su casa en Roma. La publicación generó rápidamente una gran cantidad de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Embed

Cómo nació el amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en una boda con más de 300 invitados, pero se conocieron en 2018 a través de las redes sociales, tal como supo detallar la propia cantante.

El propio futbolista fue quien tras su separación de su anterior pareja le escribió a la modelo por Instagram. En ese momento, Oriana no sabía de quién se trataba y no solo le preguntó a sus amigas quién era sino también le consultó a su padre si lo conocía.

Después de salir durante varios meses, Paulo invitó a Oriana a mudarse a Italia con él y ella aceptó y a la distancia, la pareja supo afianzar su noviazgo y formar una familia con la llegada de Gia en este 2026.El

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito, expresó su hija Oriana Sabatini 

"61 vueltas al sol": Catherine Fulop celebró su cumpleaños con su nieta de protagonista

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Hace 19 minutos
El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

Hace 33 minutos
play
María Becerra.

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

Hace 36 minutos
play

Revelan que Adorni viajó a Punta del Este con su familia y un periodista de la TV pública en vuelo privado

Hace 38 minutos
play
Confiscaron 11 bultos de mercadería que contenían cocaína en Balvanera.

De un auto mal estacionado a un megaoperativo: así descubrieron cocaína en chizitos

Hace 1 hora