"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia A pocos días del nacimiento de su bebé, el futbolista compartió una imagen desde su casa en Roma y la acompañó con un tierno mensaje dedicado a la recién nacida.







El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

El futbolista Paulo Dybala subió por primera vez en sus redes una foto con su hija recién nacida Gia y enterneció a todos con un mensaje muy especial, a pocos días de su nacimiento: "Amor de padre", confesó.

En un post en su cuenta personal de Instagram, el jugador de la Roma de Italia, de 32 años, revolucionó las redes sociales al publicar la primera foto junto a su hija Gia en brazos. Fruto de su relación con la artista Oriana Sabatini, el campeón del mundo en Qatar 2022 subió una imagen de un momento íntimo y lleno de ternura.

En la foto, se puede ver al mediocampista vestido de blanco, con la bebé apoyada sobre su pecho y su cuello, mientras la abraza con los ojos cerrados. La pequeña nació en Roma, en el Hospital Gemelli, con un peso de tres kilos. A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos.

A pocos días de ese momento tan importante para la pareja, el futbolista decidió mostrar una imagen íntima con la bebé en brazos, con una fotografía tomada en la cocina de su casa en Roma. La publicación generó rápidamente una gran cantidad de reacciones y mensajes de cariño por parte de sus seguidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paulo Dybala (@paulodybala) Cómo nació el amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en una boda con más de 300 invitados, pero se conocieron en 2018 a través de las redes sociales, tal como supo detallar la propia cantante.