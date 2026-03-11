Dietas de los senadores: Patricia Bullrich anunció que "La Libertad Avanza no acepta el aumento" "El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios", indicó la jefa del bloque oficialista en un comunicado publicado en la red social X. Por + Seguir en







Patricia Bullrich.

La senadora Patricia Bullrich anunció este miércoles en redes sociales que "La Libertad Avanza no acepta el aumento" de las dietas, que volvieron a incrementarse como consecuencia del último acuerdo salarial firmado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, y superarán los $11 millones brutos mensuales en los próximos meses.

A través de un posteo en X, la titular de la bancada oficialista en la Cámara alta señaló: "El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro salario no debe ser aumentado".

"Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad, y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas. En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad. Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos", concluye el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patobullrich/status/2031877401605554602&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/eoyCERjhfA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 11, 2026 Cuánto cobra un senador El incremento impacta directamente en los haberes de los legisladores por el mecanismo de “enganche” aprobado por el Senado en 2024, que vinculó las dietas con el valor de los módulos que perciben los empleados del Congreso. De esta manera, cualquier actualización salarial para el personal legislativo se traslada automáticamente a los ingresos de los senadores.

El acuerdo paritario firmado este miércoles establece una suba acumulativa del 12,5% para los trabajadores del Congreso. Dentro de ese esquema se incluyen distintos tramos sobre el valor del módulo: un 2% retroactivo a diciembre, 2,2% desde enero, otro 2% en febrero, 1,7% en marzo y 1,5% a partir de abril.