11 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Lo dispuso el juez Julián Ercolini, a instancias del fiscal Carlos Rívolo, para el 6 de abril. Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería, se había negado a abrir los correos de la firma durante un allanamiento.

Por
Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., quien se había negado a facilitar las claves de los correos electrónicos corporativos de la firma durante un allanamiento realizado en las oficinas.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sufrió varias dilaciones.
Te puede interesar:

El juicio por la muerte de Maradona fue reprogramado para mitad de abril

El requerimiento de la indagatoria había sido formulado por el fiscal Carlos Rívolo en el marco de una causa en la que se investiga una presunta "desobediencia" por parte del "amo de las claves" de la Suizo durante el procedimiento llevado a cabo el 29 de agosto de 2025.

Aquel allanamiento realizado en la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires, había sido ordenado por el juez Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, en la causa en la que se investiga un supuesto esquema de recaudación ilegal y direccionamiento de contrataciones por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras el organismo estuvo comandado por Diego Spagnuolo, un abogado que, a la par de su rol como funcionario público, representaba al presidente Javier Milei en las demandas que el mandatario iniciaba contra periodistas.

Esa investigación se inició a partir de una denuncia que recogía las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval, en las que se escuchaba a Spagnuolo hablar de la presunta recaudación ilegal: allí sugería que Suizo Argentina tendría un rol relevante y que los fondos llegarían hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cuando se produjo el allanamiento de Suizo Argentina, Díaz manifestó conocer el procedimiento técnico necesario para realizar el blanqueo de claves de los correos electrónicos corporativos y allanar el camino de la Justicia, pero se negó a llevarlo a cabo. Invocó, para ello, carecer de autorización de los directivos y del abogado de la empresa presente en el lugar.

La posición asumida por Díaz generó que el operativo policial y judicial se extendiera por más de diez horas. Aquel día, por orden del juez Casanello, el empleado informático fue llevado a una sede policial, para sacarlo de la tensión que implicaba tener todas las miradas puestas sobre él durante un allanamiento y para hacerle saber que, como testigo, debía colaborar con la Justicia. Aun así, mantuvo su negativa. Esa actitud le valió una denuncia penal.

"No tengo autorización de los directivos ni del abogado", repitió una y otra vez Díaz, pese a que la orden judicial estaba debidamente notificada y su cumplimiento era obligatorio. Ahora, el fiscal Rivolo le atribuye el delito de desobediencia, figura que protege el normal funcionamiento de la administración pública y el respeto debido a las órdenes legítimas de autoridad competente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia.

El Gobierno pondrá en marcha el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales

Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

El naufragio del submarino ARA San Juan dejó 44 tripulantes fallecidos en 2017.

Juicio por el ARA San Juan: el excomandante Claudio Villamide aseguró que "el buque podía navegar en forma segura"

La investigación determinó que los condenados formaron parte de una estructura empresarial dedicada a defraudar a la administración pública.

Mafia del Oro: la Corte dejó firme la condena contra cuatro empresarios

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

La Corte Suprema resolvió que la denuncia contra Patricia Bullrich por represión siga en la justicia federal

play

La Fiscalía General pidió reabrir la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI

Rating Cero

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

María Becerra.
play

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito, expresó su hija Oriana Sabatini 

"61 vueltas al sol": Catherine Fulop celebró su cumpleaños con su nieta de protagonista

La participante se desubicó con su compañera nacida en el Congo.

Escándalo en Gran Hermano: el repudiable ataque de Carmiña a Mavinga que encendió la polémica

Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, indignada por la ola de rumores: "¡Falsa noticia!"

últimas noticias

Patricia Bullrich.

Dietas de los senadores: Patricia Bullrich anunció que "La Libertad Avanza no acepta el aumento"

Hace 5 minutos
Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Coimas en ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina

Hace 22 minutos
El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

Hace 36 minutos
play
María Becerra.

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

Hace 39 minutos
play

Revelan que Adorni viajó a Punta del Este con su familia y un periodista de la TV pública en vuelo privado

Hace 41 minutos