En un nuevo sorteo de la Lotería de Santa Fe, hubo dos ganadores en el Tradicional y uno en La Segunda con premios millonarios. En tanto, la Revancha quedó vacante.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026.

El sorteo 3.355 del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo nuevamente tuvo ganadores multimillonarios: dos afortunados acertaron los seis números en la modalidad Tradicional y el restante se llevó el pozo de La Segunda. Además, en Siempre Sale, siete apostadores se quedaron con el pozo.

Sobre los dos ganadores del pozo del Tradicional ganaron con la fórmula, uno de ellos es de la localidad de San Rafael, de la provincia de Mendoza , y jugó en la agencia Nº 000480 - 000. El otro es de Victoria, Entre Ríos y jugó su boleta en la agencia Nº 000919 - 000. Se hicieron acreedores de más de $391 millones cada uno.

El tercer ganador es de la provincia de Chaco , de la localidad de Villa Ángela y se hizo acreedor del pozo de más de $780 millones de la modalidad La Segunda . La boleta se jugó en la agencia Nº 006302 - 000. Además, hubo siete ganadores de la modalidad Siempre Sale que se llevaron $43 millones cada uno.

Números ganadores: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

5 aciertos: 92 ganadores. Premio: $365.577

4 aciertos: 3.137 ganadores. Premio: $3.216

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 74 ganadores. Premio: $454.501

4 aciertos: 3.008 ganadores. Premio: $3.354

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $1.692.739.458

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $43.131.319

Pozo extra: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 31 - 40

Ganadores: 1.572 ganadores. Premio: $98.600

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.356 del Quini 6 se realizará el domingo 15 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $4.400.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.