Quini 6: los resultados del sorteo 3355 del miércoles 11 de marzo de 2026

En un nuevo sorteo de la Lotería de Santa Fe, hubo dos ganadores en el Tradicional y uno en La Segunda con premios millonarios. En tanto, la Revancha quedó vacante.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 11 de marzo de 2026.

El sorteo 3.355 del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo nuevamente tuvo ganadores multimillonarios: dos afortunados acertaron los seis números en la modalidad Tradicional y el restante se llevó el pozo de La Segunda. Además, en Siempre Sale, siete apostadores se quedaron con el pozo.

La jugada ganadora fue registrada en la agencia Nº 342 del departamento 9 de Julio, en San Juan.
Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto le descontarán por impuestos

Sobre los dos ganadores del pozo del Tradicional ganaron con la fórmula, uno de ellos es de la localidad de San Rafael, de la provincia de Mendoza, y jugó en la agencia Nº 000480 - 000. El otro es de Victoria, Entre Ríos y jugó su boleta en la agencia Nº 000919 - 000. Se hicieron acreedores de más de $391 millones cada uno.

El tercer ganador es de la provincia de Chaco, de la localidad de Villa Ángela y se hizo acreedor del pozo de más de $780 millones de la modalidad La Segunda. La boleta se jugó en la agencia Nº 006302 - 000. Además, hubo siete ganadores de la modalidad Siempre Sale que se llevaron $43 millones cada uno.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 09 - 11 - 12 - 14 - 18 - 20

6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $390.000.000

5 aciertos: 92 ganadores. Premio: $365.577

4 aciertos: 3.137 ganadores. Premio: $3.216

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 07 - 14 - 15 - 21 - 23 - 31

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 74 ganadores. Premio: $454.501

4 aciertos: 3.008 ganadores. Premio: $3.354

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 03 - 09 - 16 - 19 - 21 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $1.692.739.458

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 09 - 10 - 21 - 35 - 43 - 44

5 aciertos: 7 ganadores. Premio: $43.131.319

Pozo extra: resultado del miércoles 11 de marzo de 2026

Números ganadores: 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 31 - 40

Ganadores: 1.572 ganadores. Premio: $98.600

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.356 del Quini 6 se realizará el domingo 15 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $4.400.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 8 de marzo de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3354 del domingo 8 de marzo de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 11 de marzo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3864 del miércoles 11 de marzo de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 7 de marzo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3863 del sábado 7 de marzo de 2026

Resultados del Loto Plus del jueves 5 de marzo de 2026.

Loto Plus: se realizó el sorteo 3862 tras la suspensión del miércoles

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Quini 6: un apostador ganó más de $700 millones en La Segunda

La abogada de 29 años se encuentra bajo arresto domiciliario.

La angustia del padre de la abogada argentina detenida en Brasil: "Está sufriendo una depresión profunda"

Joe Keery, músico y actor de Stranger Things: ¡Vamos Boca!

Joe Keery de Stranger Things estuvo en La Bombonera: "¡Vamos Boca!"

Moria Casán entrevistó a Luciano Castro tras el alta médica en la clínica de rehabilitación.
Luciano Castro hizo quebrar en llanto a Moria Casán: "Fuiste la única"

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

María Becerra.
María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela. Te amo infinito, expresó su hija Oriana Sabatini 

"61 vueltas al sol": Catherine Fulop celebró su cumpleaños con su nieta de protagonista

