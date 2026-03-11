12 de marzo de 2026 Inicio
Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante San Lorenzo

El Xeneize no pudo conseguir el triunfo frente al Ciclón, hilvanó su cuarto empate al hilo en La Bombonera y se fue silbado del estadio. Ahora, tendrá rápidamente revancha por el campeonato local.

Paredes fue la figura en el empate frente a San Lorenzo.

Un análisis estadístico detallado muestra contrastes llamativos en ambos clubes.
Cuáles fueron los mejores y peores árbitros para River y Boca desde el 2002 hasta ahora

El próximo partido de Boca será contra Unión en Santa Fe, que viene de empatar 4-4 con Independiente en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini. El encuentro se llevará adelante el domingo 15 de marzo a partir de las 22 en el Estadio 15 de Abril y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la undécima fecha del torneo, ya que el Tatengue es uno de los animadores del campeonato. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports.

boca union regreso paredes
En el último Boca-Unión se produjo el regreso de Leandro Paredes a La Bombonera.

El último encuentro entre el Xeneize y el Tatengue se produjo el 18 de julio de 2025 por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera no logró imponerse y empató 1-1 con goles de Cristian Tarragona para la visita y Lautaro Di Lollo de cabeza. El equipo azul y oro lo dirigía el fallecido Miguel Ángel Russo.

Ese mismo año se enfrentaron en el Torneo Apertura, en Santa Fe, y también igualaron 1 a 1. El encuentro se desarrolló el 29 de enero del año pasado y los goles los marcaron Marcelo Saracchi para el Xeneize y Franco Fragapane, formado en el club de la Ribera, para el Tatengue.

