Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante San Lorenzo El Xeneize no pudo conseguir el triunfo frente al Ciclón, hilvanó su cuarto empate al hilo en La Bombonera y se fue silbado del estadio. Ahora, tendrá rápidamente revancha por el campeonato local.







Paredes fue la figura en el empate frente a San Lorenzo.

El próximo partido de Boca será contra Unión en Santa Fe, que viene de empatar 4-4 con Independiente en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini. El encuentro se llevará adelante el domingo 15 de marzo a partir de las 22 en el Estadio 15 de Abril y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la undécima fecha del torneo, ya que el Tatengue es uno de los animadores del campeonato. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports.

boca union regreso paredes En el último Boca-Unión se produjo el regreso de Leandro Paredes a La Bombonera. El último encuentro entre el Xeneize y el Tatengue se produjo el 18 de julio de 2025 por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera no logró imponerse y empató 1-1 con goles de Cristian Tarragona para la visita y Lautaro Di Lollo de cabeza. El equipo azul y oro lo dirigía el fallecido Miguel Ángel Russo.

Este encuentro es recordado de manera especial por los hinchas de Boca, porque se produjo la vuelta oficial del volante Leandro Paredes a La Bombonera. El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 dejó la Roma de Italia para regresar al club de sus amores y, ante Unión, jugó 25 minutos y metió el centro para el empate agónico.