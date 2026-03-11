Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante San Lorenzo

El próximo partido de Boca será contra Unión en Santa Fe, que viene de empatar 4-4 con Independiente en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini. El encuentro se llevará adelante el domingo 15 de marzo a partir de las 22 en el Estadio 15 de Abril y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la undécima fecha del torneo, ya que el Tatengue es uno de los animadores del campeonato. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports.
El último encuentro entre el Xeneize y el Tatengue se produjo el 18 de julio de 2025 por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, cuando el equipo de La Ribera no logró imponerse y empató 1-1 con goles de Cristian Tarragona para la visita y Lautaro Di Lollo de cabeza. El equipo azul y oro lo dirigía el fallecido Miguel Ángel Russo.
Ese mismo año se enfrentaron en el Torneo Apertura, en Santa Fe, y también igualaron 1 a 1. El encuentro se desarrolló el 29 de enero del año pasado y los goles los marcaron Marcelo Saracchi para el Xeneize y Franco Fragapane, formado en el club de la Ribera, para el Tatengue.