Se entregó una de las gitanas que estafó a la peluquera en Lomas de Zamora

María Silvia Mitrovich, de 78 años, se presentó junto a su abogado ante la Justicia después de que se confirmara su eximición de prisión. Aún siguen prófugas su hija, Mirta Noemí Mitrovich, y Nancy Marina Yuvanovich.

Solo una de las tres estafadoras cuenta con antecedentes penales.

María Silvia Mitrovich, una de las tres gitanas acusadas de estafar a una peluquera de Lomas de Zamora que se quitó la vida, se entregó este miércoles ante la Justicia. Tras estar 50 días prófuga, la mujer de 78 años se presentó junto a su abogado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 19 al confirmarse su eximición de prisión.

En su declaración ante el fiscal Ignacio Torrigino, Miltrovich negó el delito de la estafa a la peluquera Merlín Díaz: según la denuncia, le pidió unos $14 millones que nunca más le devolvió. "A la chica la conocía de la peluquería. Iba ahí a hacerme las uñas", aseguró. La víctima tenía un centro de estética y se quitó la vida luego de la estafa sufrida.

María Silvia Mitrovich
María Silvia Mitrovich, de 78 años, se entregó ante la Justicia y brindó su declaración.

Lo que Mitrovich no pudo explicar fue la razón por la cual asistía a la peluquería de Díaz, ya que ella vive en el barrio La Perla, en Temperley, y se trasladaba hasta Ingenierio Budge para hacerse las uñas. Se trata de un viaje de más de una hora en transporte público, en el que tiene que atravesar por completo todo el partido de Lomas de Zamora.

Además de la mujer de 78 años que se entregó este miércoles, otras dos están imputadas por la estafa: su hija, Mirta Noemí Mitrovich, y Nancy Marina Yuvanovich. Ambas continúan prófugas desde el 20 de enero pasado, cuando Díaz se quitó la vida al darse cuenta que no le devolverían la cuantiosa suma de dinero que ella había entregado para ser "limpiado" y dejar de sufrir problemas económicos.

Ante la entrega de Mitrovich, otras dos supuestas víctimas de estafa se presentaron ante la Justicia para denunciar a las gitanas.

Una mujer dio todos sus ahorros para una "limpieza espiritual", fue estafada por gitanas y se quitó la vida

La estafa comenzó el 15 de enero, cuando las tres mujeres sospechosas ingresaron a la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, Ingeniero Budge. Ese día, las supuestas gitanas se atendieron en el salón de belleza y entablaron una relación con la dueña. Luego de ganarse su confianza, le advirtieron a la peluquera que era víctima de un "trabajo malicioso" en su contra y que eso no la dejaba progresar con su negocio. La mujer cayó presa del engaño y la estafa se consolidó.

Pasaron varios encuentros y a pesar de que su marido le advirtió que no confiara en las supuestas gitanas, la mujer siguió en contacto con ellas en secreto. El 20 de enero, las estafadoras regresaron a la peluquería y le exigieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros: 14 millones de pesos. La promesa era que, después de hacer un “trabajo de limpieza” sobre los billetes, se los iban a devolver.

Pasaron las horas y la mujer no se pudo volver a contactar con las gitanas. Fue cuando se dio cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes reclamándoles su plata, pero nunca más le respondieron. Ante la impotencia de haber perdido todos sus ahorros y haber comprometido la seguridad financiera de su familia, la mujer se tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida. Sin embargo, cuando empezó a sentirse mal se arrepintió y alcanzó a pedirle ayuda a su pareja.

Su esposo la llevó de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció poco después de ser ingresada. En sus últimos instantes, la mujer le confesó que había sido víctima de un engaño y le pidió perdón por lo ocurrido. Además, dejó cartas en las que señalaba directamente a las tres sospechosas y le solicitaba a su pareja que revisara los mensajes de chat para reconstruir la estafa de la que había sido víctima.

