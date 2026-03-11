Donald Trump afirmó que Estados Unidos "ya ganó" la guerra contra Irán, pero quiere "terminar el trabajo" El presidente norteamericano dio "prácticamente" por terminado el conflicto con la República Islámica, pero deslizó: "No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad?". Formalmente, aún no hay plazos ni condiciones ciertas para llegar al fin de los enfrentamientos. Por + Seguir en







Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que "ya ganó" la guerra con Irán y que "en la primera hora ya había terminado". "Nunca te gusta decir demasiado pronto que ganaste, pero ganamos. Ganamos", sostuvo en un discurso ante militantes en Kentucky.

Sin embargo, formalmente se desconoce el final y la duración de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tampoco es la primera vez que Trump le pone punto final de forma unilateral al conflicto bélico. "La guerra con Irán está prácticamente terminada", había asegurado hace 48 horas.

Según el mandatario, el objetivo ahora es concluir la campaña militar antes de considerar una retirada. "No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que terminar el trabajo, ¿no?", alentó ante los militantes que lo escuchaban.

Las primeras declaraciones sobre el fin de la guerra tuvieron lugar porque, según el empresario republicano, la ofensiva militar en Medio Oriente había alcanzado sus objetivos con una celeridad imprevista. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea", había resumido.

