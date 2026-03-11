El G7 evalúa escoltar buques en el estrecho de Ormuz por la crisis energética global La medida busca garantizar el libre tránsito en el corredor, que conecta todo el Golfo Pérsico con el océano Índico, frente al conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Un grupo de trabajo coordinará las acciones logísticas. Por + Seguir en







Emmanuel Macron convocó una cumbre virtual del G7.

Los líderes del G7 analizan escoltar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico, para garantizar la continuidad del comercio mundial de petróleo. La propuesta surge a raíz de la tensión militar en Medio Oriente tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó a una cumbre virtual para debatir el impacto económico de la escalada bélica en los mercados petroleros.

Un comunicado de la presidencia del bloque confirmó la creación de un grupo de trabajo enfocado en la organización de la seguridad marítima. La iniciativa prevé la coordinación de estas tareas con compañías navieras, aseguradoras y empresas de transporte internacional.

El estrecho de Ormuz conecta todo el Golfo con el océano Índico y representa un punto estratégico para el sistema energético mundial. Cerca de 20 millones de barriles de crudo circulan a diario por ese canal. Este volumen equivale a una quinta parte del comercio global de petróleo y proviene de productores clave como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

El paso marítimo también resulta fundamental para el traslado de gas natural licuado. Qatar, en su rol de exportador principal a nivel internacional, envía gran parte de su producción a través de esta vía directa.