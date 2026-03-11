María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón" La cantante detalló lo autocrítica que era con ella misma en sus primeros años como artista y reconoció que se "castigaba un montón" por comentarios negativos en redes sociales. + Seguir en







María Becerra.

La joven artista de 26 años abrió su corazón y compartió que se "castigaba un montón" por los comentarios negativos que leía en redes sociales al inicio de su carrera como cantante. "Me dolía un montón y yo sabía encima que tenían razón", admitió María Becerra.

"Las redes sociales, a ver si salía algún video tipo: ‘Uy, esta nota que la desafiné, que no la hayan grabado, que no hayan subido un story’. Y la subían y yo decía: ‘La con...de la lora’", recordó al ser consultada por su ansiedad después de cada show.

Becerra remarcó que "era muy chica" y señaló que la "criticaban mucho" por su desempeño en vivo "que era terrible". "No te voy a mentir. La verdad, yo me ponía muy nerviosa, tartamudeaba, no cantaba bien y bueno, yo me castigaba un montón", lamentó en el podcast Mujeres que suenan, conducido por Martina Orrego.

La artista reconoció el nivel de autocrítica después de sus shows y sobre los comentarios en redes sociales sumó: "Me dolía un montón y yo sabía encima que tenían razón. Entonces yo decía: ‘La puta madre, tengo que forzarme mucho más’. Y hubo un tiempo que no dejaba de estudiar y de estudiar. Siempre fui muy de darme con un látigo, pero hoy en día disfruto mucho más".

Eventualmente, la cantante aprendió a ser más amable consigo misma. "Soy mucho más amable. Sí, total", reconoció al ser consulta por su compasión.

La entrevista a María Becerra completa Embed - MARÍA BECERRA: " Quiero resaltar mi energía masculina" - MUJERES QUE SUENAN | CAP 04 2026