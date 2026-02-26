El Gobierno celebró la media sanción de la Ley de Glaciares: "El ambiente y el crecimiento no son enemigos" La Oficina del Presidente difundió un comunicado con la firma de Javier Milei donde agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa. "La era de los ecologistas trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin", afirmó. Por + Seguir en







Milei destacó que el proyecto impulsa un "verdadero federalismo ambiental". AP/Rodrigo Abd

El Gobierno celebró este jueves la media sanción que le dio el Senado al proyecto que reforma la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial al señalar que "supone un verdadero federalismo ambiental".

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo remarcó que la adecuación de la ley "salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), y clarifica que el objetivo de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes".

Además, el Gobierno sostuvo que el proyecto "devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2027172801380073934&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/ob11teh5KF — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 27, 2026 "El cuidado genuino del medio ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera", agrega el comunicado.