El Gobierno celebró la media sanción de la Ley de Glaciares: "El ambiente y el crecimiento no son enemigos"

La Oficina del Presidente difundió un comunicado con la firma de Javier Milei donde agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa. "La era de los ecologistas trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin", afirmó.

Milei destacó que el proyecto impulsa un verdadero federalismo ambiental.

Milei destacó que el proyecto impulsa un "verdadero federalismo ambiental".

AP/Rodrigo Abd
Con la media sanción del Senado, ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo remarcó que la adecuación de la ley "salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), y clarifica que el objetivo de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes".

Además, el Gobierno sostuvo que el proyecto "devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista".

"El cuidado genuino del medio ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera", agrega el comunicado.

"La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie", concluye el texto.

