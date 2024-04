Cristina Kirchner, sobre Javier Milei: "Después de este Presidente, soy la Condesa de Chikoff"

En un acto en Quilmes por la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner , la expresidenta se diferenció de los comportamientos de Milei: "¿Cuántas veces escucharon hasta 2019 de los contrarios a nosotros pero en nuestras propias filas había permeado esto de 'los modales de Cristina, la intensidad de Cristina'? O los destratos o no sé qué otras cosas más. Convendrán que después de este Presidente, soy la condesa Eugenia de Chikoff".

De esta manera, Cristina Kirchner mencionó a la mediática Eugenia de Chikoff, quien falleció en 2014 y es recordada por sus clases de protocolo y ceremonial en diferentes programas de televisión.

Por otro lado, la exmandataria advirtió que Milei "no tiene un plan de estabilización", sino que "sólo tiene un plan de ajuste". En esta línea, recordó que incluso en la presidencia de Raúl Alfonsín en los años '80 existió un plan de estabilización: "El Plan Austral, que duró poco. En junio de 1985 la inflación estaba en dos dígitos entre el 25% y 30%. Salió el Plan de Austral y la inflación al mes siguiente fue de un dígito".

La durísima crítica de Cristina Kirchner a Claudio Belocopitt: "¿Cómo que te fundís? Si comprás de todo y no te fundís nunca"

La expresidente Cristina Kirchner criticó duramente al empresario de la salud y ex titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara que agrupa a las firmas de medicina prepaga, Claudio Belocopitt. "¿Cómo que te fundís? Si no dejas de comprar de todo y no te fundís nunca", aseveró en su discurso que brinda en al municipio de Quilmes, con motivo de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner".

Cristina se refirió al enfrentamiento actual que tiene el gobierno de Javier Milei con las empresas del sector, y que derivó en que más de 20 empresas hayan sido acusadas en un expediente administrativo de haber cartelizado los precios de sus cuotas, por lo que ya la Secretaría de Comercio e industria dispuso una medida de retrotraer los aumentos. Tras la escalada del conflicto, Belocopitt decidió renunciar a la presidente de la UAS.

"¿Qué pasó con las prepagas, que tuvo que ir para atrás y no resolvió nada? Por que lo que debió hacer es dejar sin efecto el decreto y poder regular el precio, una capacidad que establecimos nosotros en el 2011. Las prepagas tienen que ser sometidas a la Ley de Seguros", opinó Cristina.

Entonces, sin mencionarlo por su nombre, emitió una dura crítica a Belocopitt: "Dicen que se funden y el que hace poco era presidente de la cámara de las prepagas no deja de comprar de todo. ¿Cómo que te fundís? Si no te fundís nunca, es mentira eso", arremetió.

La exmandatario aclaró que "eso no convierte en mala gente a los empresarios, pero cuando uno es empresario lo único que le importa es la rentabilidad, nadie puede pedirle sensibilidad social. Pero no es que son insensibles, son empresarios, el que debe regular en la política".