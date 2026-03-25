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Murió un reconocido actor de Hollywood a los 28 años: qué le pasó

El artista se convirtió en una figura en la industria para adultos y recibió nominaciones en distintos premios. La noticia fue confirmada por su pareja.

El actor falleció a los 28 años.

El actor falleció a los 28 años.

Redes sociales

El actor de cine para adultos Seth Peterson murió en su casa en Los Ángeles, California, a sus 28 años, según confirmó su pareja a través de las redes sociales, pero no dio a conocer las causas del fallecimiento. “Tengo el corazón roto”, indicó.

La actriz tenía cáncer de mama.
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“Con gran pesar les comunico el fallecimiento de mi prometido y mejor amigo, Seth. Me faltan las palabras”, indicó el novio del actor, Cyrus Stark, quien también crea contenido para adultos bajo el nombre de Kobe Marsh.

Marsh también compartió un enlace de su página de GoFoundMe para cubrir los gastos del funeral. Según informes, el nombre real de Peterson era Adam Aguirre. El médico forense no precisó los detalles de la muerte, pero se encontraba en su domicilio.

Actor

Peterson, nominado a varios premios de la industria a lo largo de su breve carrera, alcanzó notoriedad a comienzos de 2020 gracias a sus colaboraciones con Helix Studios, antes de expandirse a otras plataformas.

Su fallecimiento representa otro golpe significativo para la industria. Desde marzo de 2025, según la revista Out, al menos seis actores destacados también han fallecido, entre ellos Tim Kruger, Roman Mercury, Colton Ford, Koby Falks, Scott Finn y Lane Rogers.

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