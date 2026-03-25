25 de marzo de 2026 Inicio
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Volvió a caer la confianza de los argentinos en el gobierno de Javier Milei

El estudio, realizado por la universidad Di Tella, reflejó un descenso intermensual de 3,5% en un periodo marcado por los escándalos que salpicaron a funcionarios nacionales y nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA. En lo que va de 2026 la merma toca el 6,9%.

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En términos interanuales la baja fue del -4

En términos interanuales la baja fue del -4,9%.

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La Universidad Torcuato Di Tella presentó este miércoles su informe mensual sobre Índice de Confianza del Gobierno (ICG), el cual cayó 3,5% en marzo y encadenó su tercera caída consecutiva desde comenzado el año, que roza el 7% y ubicó el índice en 2,3.

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La merma ocurre en un mes por los escándalos que salpicaron a funcionarios nacionales y nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA que involucran al jefe de Estado y su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

El estudio mide la percepción pública sobre la gestión nacional de turno bajo una escala de 0 a 5, donde se evalúa la imagen del gobierno, la previsibilidad económica, la eficiencia en el gasto y la honestidad de los funcionarios.

ICG

La variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes: Honestidad continuó siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%).

A mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que creció este mes, registrando 2,38 puntos (+3,9%). Por último, la Evaluación general del gobierno (1,98; -9,2%) y la Preocupación por el interés general (1,87; -6,0%) concentraron las contracciones más pronunciadas de marzo.

En lo que refiere a género, la brecha se amplió en marzo, respecto a los meses previos: mientras los hombres registran 2,60 puntos (-0,8%), las mujeres descienden a 1,93 (-8,5%), lo que arroja una diferencia de 0,67 puntos entre ambos grupos.

Y en el plano geográfico, el ICG volvió a registrar su mayor valor entre quienes residen en el interior (2,52; -3,1%). En el AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 2,12 (+1,0%), manteniéndose por encima de los del GBA (1,92; -5,9%), que registran la caída más marcada entre las tres zonas.

El estudio completo

ICG_DiTella_Marzo2026
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