Volvió a caer la confianza de los argentinos en el gobierno de Javier Milei El estudio, realizado por la universidad Di Tella, reflejó un descenso intermensual de 3,5% en un periodo marcado por los escándalos que salpicaron a funcionarios nacionales y nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA. En lo que va de 2026 la merma toca el 6,9%. Por + Seguir en







En términos interanuales la baja fue del -4,9%. Redes Sociales

La Universidad Torcuato Di Tella presentó este miércoles su informe mensual sobre Índice de Confianza del Gobierno (ICG), el cual cayó 3,5% en marzo y encadenó su tercera caída consecutiva desde comenzado el año, que roza el 7% y ubicó el índice en 2,3.

La merma ocurre en un mes por los escándalos que salpicaron a funcionarios nacionales y nuevas revelaciones sobre el caso $LIBRA que involucran al jefe de Estado y su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

El estudio mide la percepción pública sobre la gestión nacional de turno bajo una escala de 0 a 5, donde se evalúa la imagen del gobierno, la previsibilidad económica, la eficiencia en el gasto y la honestidad de los funcionarios.

ICG La variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes: Honestidad continuó siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%).

A mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que creció este mes, registrando 2,38 puntos (+3,9%). Por último, la Evaluación general del gobierno (1,98; -9,2%) y la Preocupación por el interés general (1,87; -6,0%) concentraron las contracciones más pronunciadas de marzo.