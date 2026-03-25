Se filtró una foto de Emilia Mernes en el día de la fiesta de la Selección: qué jugador la sacó y a quién abraza

La cantante estuvo presente en la celebración por la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y, luego del escándalo, se dieron a conocer más imágenes.

La pelea de Emilia Mernes con las artistas Tini Stoessel y María Becerra escaló a tal punto que las parejas de los jugadores de la Selección argentina se sumaron a la tendencia de dejar de seguirla. A raíz de esto, reflotaron imágenes de la fiesta de los campeones, donde habría comenzado el conflicto.

El periodista Santiago Sposato, de América, contó que “fue una fiesta en 2023 donde estaban solo los jugadores y sus parejas. Esto lo hablé personalmente con una de las mujeres de los jugadores: no le gustó la actitud de Emilia Mernes en esa fiesta. La consideraron muy mirona ”.

“Parece que, mucho tiempo después, se habló de unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la Selección”, agregó el panelista.

Ante esto, se dio a conocer una imagen de la artista junto a Emiliano “Dibu” Martínez y su pareja; también aparece Guido Rodríguez con su novia, y Emilia junto a Duki. Luego, hay otra imagen en la que Emilia está al lado de Tini, en ese entonces su amiga, y a su lado el trapero.

En la primera imagen, fue el propio Dibu quien tomó la foto, y se puede ver a Emilia con Mandinha. Según testigos, esa misma noche comenzó el escándalo que derivó en el conflicto actual.

Apareció la mujer de Leandro Paredes tras los rumores que lo vinculan a Emilia Mernes: "Yo no perdoné nada"

Camila Galante, mujer de Leandro Paredes, habló por primera vez tras los rumores que vincularon al jugador con la cantante Emilia Mernes y fue contundente: "Yo no perdoné nada", afirmó. La joven se comunicó con Paula Varela, despejó dudas sobre la supuesta infidelidad del volante de la Scaloneta y frenó en seco las especulaciones de crisis.

El escándalo surgió luego de que Ángel de Brito revelara que la cantante le habría escrito a un futbolista del equipo nacional, aunque no precisó a quién. Cuando los rumores señalaron a su marido como el destinatario de los chats, Galante decidió responder con contundencia a través de la periodista.

"Hola, Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada, porque no es a Leandro a quien le escribió", indicó Galante de forma textual. Con estas palabras, la mujer del mediocampista descartó un engaño de su esposo, pero al mismo tiempo confirmó que hubo contactos con otro jugador del plantel por parte de la cantante, quien sigue en el ojo de la tormenta.

Varela compartió el mensaje en su cuenta de X. La madre de Victoria, Giovanni y Lautaro manifestó su cansancio por las menciones constantes hacia su marido en este tipo de polémicas. "Ni idea por qué siempre lo involucran a él", concluyó Galante en su descargo final.