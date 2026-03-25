25 de marzo de 2026 Inicio
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Video: golpearon salvajemente a un turista argentino en Brasil para robarle

Las imágenes muestran cómo tres motochorros abordaron a un hombre que caminaba por las calles de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. Producto del ataque, a la víctima le rompieron la mandíbula.

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Dos motochorros brasileños atacaron a un argentino.

Dos motochorros brasileños atacaron a un argentino.

Motochorros atacaron salvajemente a un turista argentino en Brasil. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, ocurrió el martes por la tarde en la Avenida Lúcio Costa, a la altura del Posto 7 en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro.

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Según las imágenes difundidas por medios brasileños, tres hombres en motocicleta llegaron en contramano y abordaron a la víctima, que intentó escapar corriendo hacia la ciclovía, pero fue alcanzado rápidamente.

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Acto seguido, los delincuentes lo derribaron en el suelo e intentaron quitarle la remera y las zapatillas. Ante su resistencia, uno de los atacantes le propinó dos patadas en la cara, agresión que lo dejó inconsciente al instante. Ya desmayado, los motochorros le robaron sus pertenencias y huyeron a toda velocidad, nuevamente en contramano.

Hasta el momento, no se reveló la identidad del turista ni detalles sobre su estado de salud actual. Medios brasileños señalaron que, a pesar de la agresión, no se registró ninguna denuncia en una comisaría.

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