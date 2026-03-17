17 de marzo de 2026 Inicio
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Causa Cuadernos: seguí la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py

La expresidenta se presenta a indagatoria de manera presencial en los tribunales federales. El lunes cuestionó el proceso judicial en sus redes sociales.

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La expresidenta Cristina Kirchner se presenta este martes desde las 9 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa Cuadernos.

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En la antesala de su presentación, la exmandataria se expresó el lunes a través de su cuenta en la red social X, donde volvió a cuestionar el proceso. Allí definió la investigación como una “farsa procesal titulada Cuadernos” y apuntó contra el carácter mediático de la citación.

“Es que la foto que pueden capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras en cuadraditos no da para tapa de diario ni videítos en la tele, y como ya se sabe, ‘el show debe continuar’”, escribió.

En el mismo mensaje, también vinculó la causa con la situación económica actual: “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo”, sostuvo.

La indagatoria está prevista para las 9 y se llevará a cabo en los tribunales federales de Retiro, donde la exjefa de Estado deberá responder ante el juez de la causa.

Qué es la causa Cuadernos

La denominada causa “Cuadernos” investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de dinero vinculado a la obra pública durante gobiernos kirchneristas. El caso se originó a partir de anotaciones atribuidas a un chofer que registró supuestos traslados de bolsos con dinero entre empresarios y funcionarios, lo que derivó en múltiples imputaciones y procesamientos en la Justicia federal.

La defensa de la expresidenta denunció que la causa incluye pruebas adulteradas y métodos extorsivos para condicionar la declaración de testigos arrepentidos. Además señalaron que no hay pruebas que vinculen a la ex vicepresidenta en ningún ilicito.

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