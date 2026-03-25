IR A
IR A

Esta película religiosa sobre un hecho real de los 70 en Estados Unidos llegó a Netflix y sorprende a todos: de cuál se trata

Esta producción se posiciona como una alternativa interesante para quienes disfrutan de relatos inspiradores y contextos históricos.

Con una duración de 120 minutos

Con una duración de 120 minutos, Jesus Revolution se presenta como una opción diferente dentro del catálogo, ideal para quienes buscan alternativas basadas en hechos reales con un enfoque espiritual.

Esta película religiosa sobre un hecho real de los 70 en Estados Unidos llegó a Netflix y sorprende a todos: las plataformas siguen renovando su catálogo y una producción basada en hechos reales está dando que hablar, ¿de cuál se trata?

Evento en vivo de Netflix.
Te puede interesar:

Así fue BTS The Comeback Live, el evento de Netflix que causó furor y estuvo entre lo más visto del fin de semana

Nos referimos a un film que mezcla drama, historia y espiritualidad, y que ya genera repercusión entre los usuarios. Ambientada en los años 70 en Estados Unidos, la narrativa revive un movimiento religioso que marcó a toda una generación y que hoy vuelve a despertar interés tras su llegada al streaming.

A lo largo del film los personajes reflejan distintas miradas sobre la fe, la juventud y los cambios sociales de la época, en una narrativa que fusiona lo íntimo con lo colectivo. Por otro lado, si bien la propuesta logró captar la atención del público, la crítica especializada tuvo opiniones variadas: algunos destacan su intención de retratar el espíritu de una comunidad, mientras que otros señalan que el relato podría haber profundizado más en sus contradicciones.

La revolución de Jesús

Sinopsis de La revolución de Jesús, la sorpresiva película que llegó a Netflix

La película cuenta la historia real de un despertar espiritual que tuvo lugar a comienzos de la década del 70 en el sur de California. En ese contexto, un grupo de jóvenes hippies inicia un movimiento que terminaría expandiéndose por todo el país.

La trama sigue de cerca el crecimiento de esta comunidad, mostrando cómo la fe, la búsqueda de sentido y la necesidad de pertenencia transforman la vida de sus protagonistas en un momento de cambio cultural profundo.

Tráiler de La revolución de Jesús

Embed - La revolución de Jesús | Tráiler oficial | HBO Max

Reparto de La revolución de Jesús

La película Jesus Revolution cuenta con un elenco destacado que da vida a esta historia basada en hechos reales. Estos son sus protagonistas principales:

  • Joel Courtney como Greg Laurie
  • Jonathan Roumie como Lonnie Frisbee
  • Kelsey Grammer como Chuck Smith
  • Kimberly Williams-Paisley como Charlene Laurie
  • Anna Grace Barlow como Cathe Martin
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 En la historia también tiene un papel clave su esposa, interpretada por Jessica Alba.
play

Esta película sorprendió con su trama y suspenso hace 20 años y ahora es furor en Netflix: cómo se llama

un relato que se vuelve progresivamente más oscuro e inquietante.
play

No volverás a ver los juguetes de la misma manera: esta es la película de terror que no te dejará dormir y es furor en Netflix

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
play

Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. 
play

De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. 
play

Espías, misterio y mucha acción: esta película del 2017 llegó a Netflix y alcanzó las tendencias del momento

últimas noticias

Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su conferencia de prensa: Ignorantes alimentados por turbias operetas

Milei defendió a Adorni tras su conferencia de prensa: "Ignorantes alimentados por turbias operetas"

Hace 10 minutos
El acuerdo venció el pasado 18 de marzo.

Se terminó el arancel cero para autos entre Argentina y México: qué cambia y por qué preocupa al sector

Hace 29 minutos
play
Los flamencos color salmón son una de las postales más llamativas.

Escapada distinta cerca de Buenos Aires: un lugar mágico donde se pueden ver flamencos color salmón

Hace 34 minutos
play

Preocupación por uno de los heridos en las explosiones de Mariano Acosta: tiene 15 años

Hace 35 minutos
Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias abandonó Puro Show en vivo por una urgencia: "Salí corriendo"

Hace 47 minutos