Esta película religiosa sobre un hecho real de los 70 en Estados Unidos llegó a Netflix y sorprende a todos: de cuál se trata Esta producción se posiciona como una alternativa interesante para quienes disfrutan de relatos inspiradores y contextos históricos. + Seguir en







Con una duración de 120 minutos, Jesus Revolution se presenta como una opción diferente dentro del catálogo, ideal para quienes buscan alternativas basadas en hechos reales con un enfoque espiritual.

Esta película religiosa sobre un hecho real de los 70 en Estados Unidos llegó a Netflix y sorprende a todos: las plataformas siguen renovando su catálogo y una producción basada en hechos reales está dando que hablar, ¿de cuál se trata?

Nos referimos a un film que mezcla drama, historia y espiritualidad, y que ya genera repercusión entre los usuarios. Ambientada en los años 70 en Estados Unidos, la narrativa revive un movimiento religioso que marcó a toda una generación y que hoy vuelve a despertar interés tras su llegada al streaming.

A lo largo del film los personajes reflejan distintas miradas sobre la fe, la juventud y los cambios sociales de la época, en una narrativa que fusiona lo íntimo con lo colectivo. Por otro lado, si bien la propuesta logró captar la atención del público, la crítica especializada tuvo opiniones variadas: algunos destacan su intención de retratar el espíritu de una comunidad, mientras que otros señalan que el relato podría haber profundizado más en sus contradicciones.

La revolución de Jesús Sinopsis de La revolución de Jesús, la sorpresiva película que llegó a Netflix La película cuenta la historia real de un despertar espiritual que tuvo lugar a comienzos de la década del 70 en el sur de California. En ese contexto, un grupo de jóvenes hippies inicia un movimiento que terminaría expandiéndose por todo el país.

La trama sigue de cerca el crecimiento de esta comunidad, mostrando cómo la fe, la búsqueda de sentido y la necesidad de pertenencia transforman la vida de sus protagonistas en un momento de cambio cultural profundo.

Tráiler de La revolución de Jesús Embed - La revolución de Jesús | Tráiler oficial | HBO Max Reparto de La revolución de Jesús La película Jesus Revolution cuenta con un elenco destacado que da vida a esta historia basada en hechos reales. Estos son sus protagonistas principales: Joel Courtney como Greg Laurie

Jonathan Roumie como Lonnie Frisbee

Kelsey Grammer como Chuck Smith

Kimberly Williams-Paisley como Charlene Laurie

Anna Grace Barlow como Cathe Martin