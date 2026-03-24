24 de marzo de 2026 Inicio
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Baltasar Garzón: "La justicia es mérito de una sociedad que exigió respuestas"

El juez español, reconocido por su activa defensa de los Derechos Humanos y su rol clave contra la impunidad de la junta militar argentina, se hizo presente en Plaza de Mayo y acompañó a las víctimas del terrorismo de Estado.

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A 50 años del golpe militar de 1976

A 50 años del golpe militar de 1976, el juez Baltasar Garzón fue reconocido por su labor clave contra la impunidad.

El juez español Baltasar Garzón volvió a poner el acento en la importancia de la memoria colectiva al participar de la conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Plaza de Mayo. Reconocido por su lucha contra la impunidad y su defensa de los Derechos Humanos, el juez español acompañó a las víctimas del terrorismo de Estado y subrayó que “la justicia es mérito de una sociedad que exigió respuestas”.

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Con firmeza y en exclusiva para Argenzuela advirtió que la falta de memoria sigue siendo un mal común en muchos espacios, y que recordar es un deber imprescindible para garantizar que los crímenes del pasado no se repitan. El fenómeno del negacionismo no es propio de Argentina, sino que se repite a lo largo y a lo ancho del planeta, con consignas que reivindican las peores atrocidades cometidas por las dictaduras.

"Yo fui un actor más", señaló Garzón, en un momento donde era muy difícil juzgar en la Argentina. "Cumplí con mi obligación como juez y estoy muy orgulloso de ello y de estar hoy acompañando a las víctimas". agregó. Asimismo, al ser consultado por la posible réplica del juzgamiento en España, el juez explicó: " Luchar contra las dictaduras, las consecuencias de las mismas y los actores es muy complicado, muy difícil. En argentina fue capaz la sociedad, el gobierno de la época y de los jueces de juzgar a los responsables de las juntas militares en un juicio memorable en 1985. En España no ha sido posible. La impunidad fue la norma, hubo una transición y se solapó con la falta de Justicia, y aún estamos hoy tratando de recuperar esa memoria y esa justicia, aunque sea transicional pero por lo menos para darle una respuesta a las víctimas."

¿Vuelta al pasado?

En respuesta a Jorge Rial, el juez advirtió sobre los riesgos de la desmemoria y señaló: “La desmemoria es un mal extendido en muchos ámbitos. La tendencia a dulcificar o maquillar la imagen de las dictaduras es una consecuencia del avance de la ultraderecha y del postfascismo."

Y concluyó: "Presentarlas como regímenes menos crueles no solo refleja una falta de educación y de pedagogía histórica, sino también una manipulación que daña profundamente a las sociedades. En lugar de promover el reconocimiento de los hechos, los oculta, los distorsiona y alimenta la confrontación y la polarización. Frente a esa amenaza, la tarea es clara: luchar contra la negación y la deformación del pasado.”

Cristina Kirchner - declaración Comodoro Py - martes 17 marzo 2026

Por último, Baltasar Garzón confirmó que visitará a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. "El viernes estaré con ella, será un honor y creo que su figura ha sido esencial y fundamental en Argentina - como la de Néstor - en el ámbito de la justica y la lucha contra la imparidad y es injusto lo que le está ocurriendo. Es un ensañamiento que se ha producido contra ella con mecanismos judiciales que desmerecen a la justicia y al derecho".

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