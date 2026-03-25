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Una periodista de El Trece tuvo que abandonar el programa en vivo: "Salí corriendo"

La panelista desapareció de un momento a otro del ciclo de espectáculos y dio una explicación a través de las redes sociales.

Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

La panelista Fernanda Iglesias de Puro Show tuvo que abandonar el programa de El Trece en vivo por una urgencia familiar y preocupó a todos los televidentes. Luego aclaró en sus redes sociales que el motivo había sido porque la llamó su hijo: “Salí corriendo”.

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Todo sucedió en medio del ciclo, la panelista se levantó y se fue del estudio, pero antes avisó a la producción. Esa escena generó desconcierto entre los compañeros que también se preocuparon por saber si había tenido algún problema.

Fernanda Iglesias

Fue entonces que explicó la situación minutos más tarde. Sin embargo, para los televidentes el motivo no había quedado del todo claro. Por ese motivo, la misma protagonista fue quien publicó una historia en sus redes sociales para que quede en claro.

“Me fui de Puro Show porque mi hijo se sentía mal. Dejé todo y salí corriendo. Así somos las madres”, contó junto con una imagen en un lugar que parece ser una clínica médica. El hijo se encuentra en su casa, pero no confirmó el motivo de la visita al médico.

Iglesias reveló: “Ahora que ya estamos en casa, aunque sin diagnóstico, quiero manifestar mi admiración por los médicos que atendieron tan amorosamente a mi hijo hoy en la Clínica Suizo Argentina”.

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