17 de marzo de 2026 Inicio
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Causa Cuadernos: las principales definiciones de Cristina Kirchner ante la Justicia

La expresidenta prestó declaración indagatoria ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7.

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Cristina Kirchner declara en Comodoro Py. 

La expresidenta Cristina Kirchner brindó declaración este martes ante la Justicia en el marco de la Causa Cuadernos, donde se la investiga por asociación ilícita y administración fraudulenta. La indagatoria es de carácter presencial y llevada a cabo por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7.

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"La verdad es que, hasta este momento, si alguien me decía cuál era la causa emblemática de persecución política, hubiera dicho la de Vialidad, por la cual estoy cumpliendo una muy injusta condena", comenzó manifestando la expresidenta en Comodoro Py.

"El juez se declaró incompetente", afirmó, previo a señalar: "Me condenaron por delitos que nunca pude haber cometido, como es la administración fraudulenta del estado, sin pruebas. No hay un solo testigo que haya declarado en contra de mi".

"Pero esta causa, titulada Cuadernos, la ha despojado del podio. Ya no se trata de jueces que no son imparciales o juegan al fútbol con juzgadores. Estamos frente a una causa en la que el juez Bonadío y Stornelli son directamente mafiosos", agregó.

Las principales definiciones de Cristina Kirchner ante la Justicia

  • “Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”.
  • “El día que llamen a declarar a Stornelli o al Toto Caputo voy a responder preguntas”
  • "Si alguien me hubiera dicho cuál era la causa más emblemática de persecución judicial, hubiera dicho el caso Vialidad, donde estoy presa injustamente".
  • "Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.
  • “La asociación ilícita que comandaba D’Alessio con quien tenía vínculos Stornelli”.
  • “Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”.
  • “A los empresarios que declararon los obligaron a hacerlo en mi contra".
  • "Si me hubiese robado un PBI, no estaría sentada acá".
  • "No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora querer condenarla por ser socia de todos los otros empresarios".
  • “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.
  • “En Vialidad propuse desde el 1 día que se hiciera un peritaje de toda la obra pública entre el 2003 y 2015 para determinar cuáles eran las responsabilidades y si había habido corrupción. Se negaron. Me dijeron que solo se investiga Santa Cruz”.
  • “¿En serio estamos haciendo esto en Argentina? Es increíble. Estoy presa porque administraba todo en favor de Lázaro Báez, en perjuicio de otros empresarios, y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios que le dije que los investigara y no quisieron”.
  • “El 1 de marzo de este año en la Asamblea Legislativa el Presidente anuncia que voy a seguir presa por la Causa Cuadernos y la Causa Memorándum por Irán".
  • "Invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”.
  • "Con este Poder Judicial puedo morir presa".
  • “Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”.
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