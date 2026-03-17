Causa Cuadernos: las principales definiciones de Cristina Kirchner ante la Justicia

La expresidenta Cristina Kirchner brindó declaración este martes ante la Justicia en el marco de la Causa Cuadernos, donde se la investiga por asociación ilícita y administración fraudulenta. La indagatoria es de carácter presencial y llevada a cabo por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 7.
"La verdad es que, hasta este momento, si alguien me decía cuál era la causa emblemática de persecución política, hubiera dicho la de Vialidad, por la cual estoy cumpliendo una muy injusta condena", comenzó manifestando la expresidenta en Comodoro Py.
"El juez se declaró incompetente", afirmó, previo a señalar: "Me condenaron por delitos que nunca pude haber cometido, como es la administración fraudulenta del estado, sin pruebas. No hay un solo testigo que haya declarado en contra de mi".
"Pero esta causa, titulada Cuadernos, la ha despojado del podio. Ya no se trata de jueces que no son imparciales o juegan al fútbol con juzgadores. Estamos frente a una causa en la que el juez Bonadío y Stornelli son directamente mafiosos", agregó.