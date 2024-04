Cristina Kirchner aseguró que "Milei no tiene plan de estabilización, sólo tiene un plan de ajuste"

Para luego recordar que incluso en la presidencia de Raúl Alfonsín en los años '80 existió un plan de estabilización: "El Plan Austral, que duró poco. En junio de 1985 la inflación estaba en dos dígitos entre el 25% y 30%. Salió el Plan de Austral y la inflación al mes siguiente fue de un dígito".

La expresidenta luego remarcó la importancia de tener un plan de estabilización porque "no es solamente una cuestión técnica, es una cuestión profundamente política y social. Los agentes económicos, los empresarios, la sociedad, tienen que creer en eso para que tenga efectividad". "Este no lo tiene, solamente un plan de ajuste", sentenció sobre la política en el gobierno de Javier Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que el pueblo argentino "está siendo sometido a un inútil sacrificio", en referencia al brutal ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, y cuestionó el superávit fiscal del que se vanagloria la administración libertaria al preguntarse: "¿De qué sirve si la gente de caga de hambre?".

"Es como que ustedes en sus casas no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit. ¡No, hermano! No es superávit, mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No tiene sustento", aseguró la principal referente del peronismo, en referencia a las "deudas" que el Gobierno mantiene con empresas y provincias.

"Te puede haber votado el 60%, pero si la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?", agregó la expresidenta.

Cristina reapareció en público este sábado en Quilmes para hablarle a la militancia por primera vez desde que Milei asumió como Presidente. La exmandataria consideró que "a este Gobierno le falta un plan" y "no tiene plan de estabilización, solamente tiene un plan de ajuste".