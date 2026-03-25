25 de marzo de 2026 Inicio
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Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez de Love is Blind por intento de femicidio contra su expareja Emily Ceco

El exparticipante del reality de Netflix había pedido hacer un juicio abreviado que buscaba una pena menor, lo cual fue rechazado por la querella.

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Santiago y Emily se conocieron en el reality.

Santiago y Emily se conocieron en el reality.

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El exparticipante de Love is Blind de Netflix, Santiago Martínez, fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra su expareja Emily Ceco, a quien conoció en el reality. La defensa había pedido un juicio abreviado que buscara una pena mejor, pero fue rechazado por la querella.

El hecho se produjo en Mariano Acosta.
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El proceso judicial inició el miércoles y la víctima declaró por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. Durante ese proceso, contó cómo se dieron los episodios violentos que sufrió y cómo evolucionaron con el tiempo. Además, detalló cómo fue el día en el que la estranguló para acabar con su vida.

Por la sala, pasaron otros testigos y uno de los más fuertes fue el del padre del acusado, quien pidió que Santiago asuma la responsabilidad de sus acciones. Ante esto, el tribunal analizó el material y dio a conocer la sentencia el miércoles al declararlo culpable.

Love is blind

La denunciante contó en La mañana con Moria cómo fue su declaración: “Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos, se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento él se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”.

“Las emociones no las podía controlar, por eso no pude estar en esa audiencia. De hecho, terminé siendo asistida por la ambulancia. Casi me desmayo, me bajó muchísimo la presión. Tuve muchísimos vómitos, casi no llego al baño”, agregó.

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